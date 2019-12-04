Как купить биткоин: пошаговая инструкция

Биткоины существуют только в сети и защищены индивидуальным кодом: их нельзя украсть или подделать, на них не распространяется инфляция из-за действий эмитента — организации, выпускающей ценные бумаги.
Транзакции с биткоином абсолютно безопасны, поскольку платежи зашифрованы, имеют несколько путей следования — в конечном итоге отследить их не представляется возможным.
Купить биткоин за наличные — задача несколько хлопотная: необходимо поехать в пункт обмена и да еще и с крупной суммой. Намного проще приобрести монеты онлайн.
Шаг первый: Создать онлайн-кошелек
Есть множество сервисов, которые предлагают создать собственный веб-кошелек. Это виртуальное защищенное хранилище с круглосуточным доступом к средствам.
Понадобится телефон с активным номером и e-mail, к которому привязывается кошелек. Даже если кто-то сможет похитить пароль, например, с помощью вируса, у него не получится украсть средства: система безопасности отправляет на почту ссылку для перехода. Отдельно вы получаете еще и пароль.
Кошелек можно перевести в режим офлайн — в этом случае доступ будет только у владельца.
Шаг второй: Выбрать обменник
Через обменник проще всего купить биткоины, поскольку это официальный ресурс, полностью безопасный.
Следует обратить внимание на количество свободных биткоинов, которые есть в резерве у обменника: если нужно прокрутить много монет, этот пункт особо актуален.
Шаг третий: Способ оплаты
Для этого у вас должна быть карта и достаточно средств на счету.
Сумма операции начинается с 1000 гривен и достигает 14999 гривен. Нужно заранее уточнить в банке лимит для транзакций в сети. Обычно такие операции имеют ограничений, но требуется время для их проведения, поскольку фиаты привязаны к физическому эквиваленту.
Купить биткоин
На главной странице обменника находится окно, в котором предлагается выбрать количество монет, указать номер телефона, номер виртуального кошелька и желаемый способ оплаты.
Телефон должен быть рабочий, поскольку оператор обменника может связаться с клиентом, чтобы уточнить информацию по счету, рассказать о выгодном предложении или подтвердить личность пользователя.
После проведения оплаты монеты сразу поступают на счет кошелька, после чего становятся доступны к использованию. В отличие от фиатов, биткоины не привязаны к государству, потому ими можно рассчитываться за границей: не нужно указывать паспортные данные или ждать пять дней, пока платеж пройдет.