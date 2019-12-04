Как купить биткоин: пошаговая инструкция

Биткоины существуют только в сети и защищены индивидуальным кодом: их нельзя украсть или подделать, на них не распространяется инфляция из-за действий эмитента — организации, выпускающей ценные бумаги.

Транзакции с биткоином абсолютно безопасны, поскольку платежи зашифрованы, имеют несколько путей следования — в конечном итоге отследить их не представляется возможным.

Купить биткоин за наличные — задача несколько хлопотная: необходимо поехать в пункт обмена и да еще и с крупной суммой. Намного проще приобрести монеты онлайн.

Шаг первый: Создать онлайн-кошелек

Есть множество сервисов, которые предлагают создать собственный веб-кошелек. Это виртуальное защищенное хранилище с круглосуточным доступом к средствам.

Понадобится телефон с активным номером и e-mail, к которому привязывается кошелек. Даже если кто-то сможет похитить пароль, например, с помощью вируса, у него не получится украсть средства: система безопасности отправляет на почту ссылку для перехода. Отдельно вы получаете еще и пароль.

Кошелек можно перевести в режим офлайн — в этом случае доступ будет только у владельца.

Шаг второй: Выбрать обменник

Через обменник проще всего купить биткоины, поскольку это официальный ресурс, полностью безопасный.

Следует обратить внимание на количество свободных биткоинов, которые есть в резерве у обменника: если нужно прокрутить много монет, этот пункт особо актуален.

Шаг третий: Способ оплаты

Для этого у вас должна быть карта и достаточно средств на счету.

Сумма операции начинается с 1000 гривен и достигает 14999 гривен. Нужно заранее уточнить в банке лимит для транзакций в сети. Обычно такие операции имеют ограничений, но требуется время для их проведения, поскольку фиаты привязаны к физическому эквиваленту.

Купить биткоин

На главной странице обменника находится окно, в котором предлагается выбрать количество монет, указать номер телефона, номер виртуального кошелька и желаемый способ оплаты.

Телефон должен быть рабочий, поскольку оператор обменника может связаться с клиентом, чтобы уточнить информацию по счету, рассказать о выгодном предложении или подтвердить личность пользователя.

После проведения оплаты монеты сразу поступают на счет кошелька, после чего становятся доступны к использованию. В отличие от фиатов, биткоины не привязаны к государству, потому ими можно рассчитываться за границей: не нужно указывать паспортные данные или ждать пять дней, пока платеж пройдет.