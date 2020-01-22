Как выбрать канализационные люки

Преуменьшать значение этого предмета инженерной коммуникации не приходится, ведь на него возлагаются важные задачи:





1. Защита человека от случайного падения в ливневую, канализационную, водопроводную шахту. 2. Защита смотрового колодца от засорения. 3. Предотвращение распространения неприятного запаха (в случае использования в очистных системах).

Канализационный люк – это конструкция с крышкой для доступа к подземным коммуникациям. На нем могут быть отверстия для дегазации колодца и открытия специальным крюком.

Привычная форма канализационного люка – круглая. Такая крышка не провернется и не упадет случайно в шахту. Она наиболее технологична и экономична в производстве. Но есть возможность купить полимерпесчаные люки для канализации прямоугольного, овального, квадратного форм-фактора.

На крышки люков наносится маркировка, различные рисунки для предотвращения скольжения, выпуклости для исключения накопления воды и ее замерзания.





Материал – основа эксплуатационных возможностей

Диаметр, форм-фактор, дизайн канализационного люка – второстепенные аспекты выбора. Главный – нагрузочная способность. Долговечность, герметичность и прочность изделия напрямую зависит от структурного состава. Современные производители предлагают несколько универсальных решений:

- чугунные;

- полимерпесчаные;

- пластиковые.

Первые две разновидности – это тяжелые и сверхтяжелые магистральные канализационные люки для установки на дорогах с интенсивным трафиком, автострадах, аэродромах и доках. Есть более легкие модификации для тротуаров, автостоянок, городских парков. Легкие малогабаритные пластмассовые люки применимы в зонах зеленых насаждений, от чего их название – садовые.

Привычные всем чугунные канализационные люки стали предметом хищений. Поэтому производители предлагают менее интересную для охотников за металлом альтернативу – изделия из композитных и полимерпесчаных смесей. Они долговечны, экологичны, надежны, да и по цене привлекательны.

Полимерные люки демонстрируют отменные эксплуатационные свойства:

- легкость;

- практичность (цвет сохраняется надолго, не выгорает);

- стойкость к термальным корреляциям;

- устойчивость к коррозии и агрессивной среде.

Выбрать канализационный люк вы можете по классу нагрузки и предположительным условиям эксплуатации, подобрать размер и вид крышки под особенности горловины смотровой шахты. Каждый производитель детально расписывает возможности изделий и нагрузочную способность.