Как выбрать канализационные люки

Преуменьшать значение этого предмета инженерной коммуникации не приходится, ведь на него возлагаются важные задачи:
- 1. Защита человека от случайного падения в ливневую, канализационную, водопроводную шахту.
- 2. Защита смотрового колодца от засорения.
- 3. Предотвращение распространения неприятного запаха (в случае использования в очистных системах).
Канализационный люк – это конструкция с крышкой для доступа к подземным коммуникациям. На нем могут быть отверстия для дегазации колодца и открытия специальным крюком.
Привычная форма канализационного люка – круглая. Такая крышка не провернется и не упадет случайно в шахту. Она наиболее технологична и экономична в производстве. Но есть возможность купить полимерпесчаные люки для канализации прямоугольного, овального, квадратного форм-фактора.
На крышки люков наносится маркировка, различные рисунки для предотвращения скольжения, выпуклости для исключения накопления воды и ее замерзания.
Материал – основа эксплуатационных возможностей
Диаметр, форм-фактор, дизайн канализационного люка – второстепенные аспекты выбора. Главный – нагрузочная способность. Долговечность, герметичность и прочность изделия напрямую зависит от структурного состава. Современные производители предлагают несколько универсальных решений:
- - чугунные;
- - полимерпесчаные;
- - пластиковые.
Первые две разновидности – это тяжелые и сверхтяжелые магистральные канализационные люки для установки на дорогах с интенсивным трафиком, автострадах, аэродромах и доках. Есть более легкие модификации для тротуаров, автостоянок, городских парков. Легкие малогабаритные пластмассовые люки применимы в зонах зеленых насаждений, от чего их название – садовые.
Привычные всем чугунные канализационные люки стали предметом хищений. Поэтому производители предлагают менее интересную для охотников за металлом альтернативу – изделия из композитных и полимерпесчаных смесей. Они долговечны, экологичны, надежны, да и по цене привлекательны.
Полимерные люки демонстрируют отменные эксплуатационные свойства:
- - легкость;
- - практичность (цвет сохраняется надолго, не выгорает);
- - стойкость к термальным корреляциям;
- - устойчивость к коррозии и агрессивной среде.
Выбрать канализационный люк вы можете по классу нагрузки и предположительным условиям эксплуатации, подобрать размер и вид крышки под особенности горловины смотровой шахты. Каждый производитель детально расписывает возможности изделий и нагрузочную способность.