Сеть концепт-сторов UAmade провела премию UAmade Awаrds 2019

Об этом сообщается на официальной странице UAmade в Facebook и Instagram.

"Мы весь год старались и отбирали для вас только лучшие бренды и товары! И вот пришло время выбрать именно вам! Ваш голос решает все! ", - отмечает команда UAmade, тем самым призывая потребителей к честному онлайн голосованию за любимый бренд. Количество голосов и масштаб - оказались рекордными. За любимые бренды проголосовало более 1000 человек.





Среди категорий, предложенных потребителям: косметика, одежда, сладости, подарок, аксессуары, предсказания, мотивация, мужское, носки, приятные мелочи, полезные вкусности. В каждой из них было представлено по пять топовых брендов по итогам 2019, которые соревновались за право первенства.

По итогам голосования, 12 брендов победили по версии потребителей и 12 - заслужили победу по версии UAmade.





Победители:

Косметика "Найніжніший догляд за тілом та обличчям" по версии UAmade бренд Injoy

Косметика "Найніжніший догляд за тілом та обличчям" по версии покупателей бренд mr. Scrubber

Одежда "Найбажаніший тренд року" по версии покупателей бренд Urbanist

Одежда "Найбажаніший тренд року" по версии UAmade бренд Lucky Humanoid

Сладости "Найсолодший присмак гарного настрою" по версии UAmade бренд Spell

Сладости "Найсолодший присмак гарного настрою" по версии покупателей бренд Мёд шмёд

Подарок "Найбажаніший подарунок на всі випадки життя" по версии покупателей бренд Gifty

Подарок "Найбажаніший подарунок на всі випадки життя" по версии UAmade бренд Fun games

Аксессуары "Найкрутіший аксесуар до твого образу" по версии UAmade бренд Raystone

Аксессуары "Найкрутіший аксесуар до твого образу" по версии покупателей бренд Anna Sun

Путешествия "Найвірніший супутник у пригодах" по версии UAmade бренд Just cover

Путешествия "Найвірніший супутник у пригодах" по версии покупателей бренд 1dea.me





Предсказания "Найактуальніше передбачення року" по версии UAmade бренд Happy bag

Предсказания "Найактуальніше передбачення року" по версии покупателей бренд Papadesign

Мотивация "Найпотужніший поклик до дій" по версии покупателей бренд Издательство старого Льва

Мотивация "Найпотужніший поклик до дій" по версии UAmade бренд Wood posters

Мужское "Наймужніший бренд року" по версии UAmade бренд Tools

Мужское "Наймужніший бренд року" по версии покупателей бренд Barbers

Носки "Найтепліша парочка" по версии покупателей бренд My sox

Носки "Найтепліша парочка" по версии UAmade бренд Wrong wear

Приятные мелочи "Наймі-мі-мішніші дрібнички" по версии UAmade бренд Mirabella

Приятные мелочи "Наймі-мі-мішніші дрібнички" по версии покупателей бренд Tse tobi

Полезные вкусности "Найсмачніші корисні смаколики" по версии UAmade бренд bezСахара

Полезные вкусности "Найсмачніші корисні смаколики" по версии покупателей бренд Bob Snail



