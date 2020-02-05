Медтуризм: почему его популярность растет во всем мире?

Зарождению отрасли поспособствовала глобализация, развитие информационных технологий и увеличение общих расходов на здравоохранение.

Ежедневно в Google поступает более 130 миллионов запросов о лечении за границей. Согласно сайту Bookimed — международного сервиса поиска клиник и организации лечения — ежемесячно медицинским обслуживанием за рубежом интересуются свыше 200 тысяч интернет-пользователей из разных стран. Ежегодно более 16 миллионов человек отправляются в другие страны на диагностику, лечение или оздоровление.

Почему люди едут лечиться за границу

Медицинский туризм открыл для миллионов людей доступ к услугам, которые они не могут получить в своей стране. Одной из причин, по которым они выбирают лечение в клиниках других государств, является стоимость процедур. Например, лечение в Бразилии обойдется на 20-30% дешевле, чем в США. Для жителей постсоветского пространства актуальны другие проблемы: недостаточная техническая оснащенность больниц, нехватка лекарств и ограниченное проведение некоторых операций (это касается, в частности, трансплантологии).





Медицинская миграция: факты и тенденции

● Стремясь сэкономить на лечении, пациенты из США обращаются в медучреждения развивающихся государств: Индии, Коста-Рики, Таиланда, Бразилии и т.д. Дело в том, что у большинства американцев медицинская страховка не покрывает операции, протезирование, лечение хронических и стоматологических болезней. Например, средняя стоимость операции по замене коленного сустава в Коста-Рике — 23 000 долларов. Цена этой процедуры в США — от 35 000 до 60 000 долларов. При этом качество медицинской помощи находится на одном уровне.

● Отток пациентов, путешествующих по миру в поисках более дешевой медицинской помощи, наблюдается также в Канаде и некоторых странах Евросоюза. Многие из них отправляются на лечение в Южную Корею: клиники этой страны по оснащенности некоторыми инновационными видами диагностического оборудования опережают Канаду, Францию и страны Скандинавии.

● В США, Канаде, Германии, Франции, Швейцарии, Израиле и Финляндии развивается въездной родовой туризм. Но в США вступает запрет на выдачу туристических виз беременным женщинам, которые собираются рожать ребенка на территории страны.

● Пациенты из СНГ чаще всего едут лечиться в Израиль, Турцию, страны Европы, а также Таиланд, Индию, реже — в США. Наиболее востребованные направления — онкология, неврология, кардиохирургия, а также проведение ЭКО и эндопротезирование.

Сегодня инфраструктура медицинского туризма активно развивается. По оценкам международных экспертов, к 2021 году объем рынка отрасли достигнет 125 миллиардов долларов. Ожидается, что в будущем рост составит более 6,4 % в год. Его развитие продолжит оказывать влияние на национальные системы здравоохранения и законодательные решения.