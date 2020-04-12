Миллионер и экс-жених Анны Седоковой женился

Как стало известно из источников, близких к молодоженам, у пары в конце прошлого года родились две дочери, а сейчас они официально зарегистрировали свои отношения.

Напомним, что Анна Седокова встречалась с владельцем миллионного состояния и в 2017 году родила ему сына, однако до ЗАГСа дело у влюбленных так и не дошло. Комментариев по поводу расставания пара не давала, однако одной из версий была публичность Анны и постоянная ревность ее молодого человека. Несмотря на все ожидания поклонников, пара рассталась, когда их общему сыну не исполнилось и четырех месяцев.

Примечательно, что супругой миллионера тоже стала певица, правда широкой известности девушка еще не получила. Евгения Дравина еще в 2016 году принимала участие в популярном шоу «Голос» и даже попала в команду Григория Лепса, однако на одном из этапов выбыла из проекта. Еще до свадьбы модель поделилась на своей личной странице в Инстаграм, как декабрь полностью перевернул всю ее жизнь и сознание. Девушка отметила, что это был очень тяжелый период: весь месяц она провела в реанимации. В Сети бурно обсуждали трагическую новость о том, что одна из дочерей пары не выжила, однако сами родители никаких комментариев не оставляли. После свадьбы Евгения взяла фамилию мужа и удалила свой аккаунт в Instagram.

Скандальную известность нынешней супруге миллионера Артема Комарова принес случай с ДТП, когда девушка после столкновения с автомобилем сразу же скрылась с места аварии. Тогда в Интернете активно обсуждали эту ситуацию, но красивой брюнетке удалось избежать серьезного наказания, отделавшись лишь небольшим штрафом.

Также на Politeka.net мы писали, что сама Анна Седокова после рождения третьего ребенка и быстрого расставания с его отцом вновь обрела личное счастье. Стал известен ее новый роман с баскетболистом Янисом Тиммом, фотографии с которым певица часто выставляет на своей странице в Instagram.

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