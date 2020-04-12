Самые быстрые кредиты на карту в Украине от CreditPlus

Как оформить онлайн-кредит

Получить кредит онлайн можно круглосуточно, для этого нужно сделать следующее:

- выбрать сумму и срок на онлайн-калькуляторе на нашем сайте;

- пройти короткую регистрацию, где надо ввести данные паспорта, ИНН, номера телефона и т. д.;

- дождаться SMS-подтверждения договора и получить перевод денег на карту.





Какие условия кредитования

CreditPlus оформляет кредиты сроком от 3 до 30 дней. При получении первого займа его предоставляют под акционный процент — 0,01% в день. Максимально допустимая сумма — 10 тысяч гривен. Сама регистрация займет от 7 до 15 минут.

Сразу после оформления первого займа клиент становится участником нашей программы лояльности. Он сможет получать персональные промокоды в период акций. Это позволит сэкономить на погашении будущих кредитов, если клиент обратится к нам снова.

При повторном обращении клиент может выбрать любую сумму в пределах 15 тысяч гривен. Процентная ставка составит 1,9%, а период погашения останется таким же — до 30 дней. Повторная заявка будет рассматриваться всего 2-5 минут, поскольку у клиента появится личный кабинет со всей введенной информацией.

Что делать, если не получается погасить кредит в срок

Клиент может продлить кредит. Услуга пролонгации доступна круглосуточно. Главное — оплатить проценты, начисленные за период пользования. Тело кредита можно погасить позже. Сразу после оплаты процентов и пени (если ее начислили за просрочку) займ продлят ровно на такой же период, на который изначально оформляли.

Это не означает, что нужно дожидаться конца срока кредитования. При возможности погасить займ можно и раньше — так вы сэкономите на оплате процентов.

Почему не наличными

Наши клиенты ценят свое время. Они находятся в разных уголках страны или за ее пределами. Чтобы получить деньги на руки, нужно отправиться в отделение, выстоять в очереди, составить и подписать договор.

Сейчас сервисы кредитования переходят на диджитал-уровень. А значит, не нужно ехать в другой конец города, чтобы поприсутствовать на этапе составления договора и простоять в толпе к кассе. Весь процесс регистрации на сайте вплоть до одобрения заявки занимает от 7 до 15 минут. После этого деньги переводят на карту.