Основные нюансы при выборе классической рубашки

Что собой представляет рубашка, какие бывают виды и что стоит иметь в гардеробе каждому мужчине? Рубашка - одежда, которая покрывает туловище и руки, исторически была нательным бельем, как для мужчин так и для женщин. Современная классическая мужская рубашка расстегивается спереди, имеет рукава воткнуты в манжеты и воротник. Ознакомься с огромным выбором на сайте Bolf.ua





Класcификация рубашек

Все рубашки делятся по типу кроя и по виду. Существует два основных вида рубашек: классические и спортивные. Чем они отличаются?

Классическая рубашка шьется из мягких тканей с тонким плетением, имеет однотонный цвет. Такие модели не отличаются большим количеством декора, а наоборот являются сдержанными и элегантными.Воротник в классической рубашке более жесткий, предварительно предназначен для ношения галстука.

Спортивная рубашка шьется из более грубой ткани с разной фактурой. Стильные и практичные модели могут быть любого цвета и с различными узорами - клетка, цветочный принт или пейсли. Допускается присутствие карманов, декоративных застежек и других украшающих элементов.

Тип кроя

Существует три типа кроя рубашек:

- Classic(Regular) – Fit. Это классические рубашки прямого кроя. Прекрасно сочетаются с строгими деловыми костюмами.

- Custom-Fit . Рубашки свободного кроя, которые подходят мужчинам с любым типом телосложения. Не сковывают движений и очень удобны для ежедневного использования. Правильно подобранная по размеру рубашка этого типа, не будет выглядеть мешковато. Хорошо смотрится с пиджаком.

- Slim-Fit. Рубашки приталенного кроя, лучше всего смотрятся на мужчинах с атлетическим телосложением, так как плотно облегают тело и выделяют силуэт. Прекрасно смотрятся как самостоятельный элемент одежды, без пиджака.

Классификация ткани

Что касается тканей, то в большинстве случаев выбор падает на хлопок. Это самый оптимальный вариант для жары, так как он не парит и позволяет коже дышать. единственный недостаток- достаточно быстро мнется при носке. Поэтому лучше выбирать рубашку из хлопка с небольшим дополнением синтетики.Така рубашка лекго утюжится и носится в несколько раз дольше, благодаря своей прочности.

Как выбрать рубашку, учитывая все нюансы?

При выборе рубашки, допускается очень много ошибок. Наиболее распространённая - это несоответствие к стилю. Очень часто, мужчины могут надеть спортивную рубашку под деловой костюм, а классическую- под джинсы или повседневные штаны. Это выглядит странно и безвкусно. Чтобы выбрать лучший вариант и не допустить ошибок, нужно учиться несколько деталей.

Первое на что нужно обратить внимание,- это гармоничность цвета. Базовая деталь гардероба- это светлая рубашка с длинным рукавом. Беспроигрышный вариант- рубашка белого цвета, которая прекрасно сочетается с любыми костюмами.

На классической рубашке может быть принт в виде клетки или тонкой полоски.Но если вы не уверены, что сможете удачно подобрать галстук, лучше отдать предпочтение однотонной рубашке.