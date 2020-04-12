Идеальная диета: суши и роллы

Сегодня каждый украинец может испытать на себе благотворное влияние традиционных японских блюд, заказать суши Киев или роллы, посетить японский ресторан или приготовить сашими дома.

Эти блюда — источник минералов и витаминов, приготовленные из низкокалорийных диетических продуктов.

Суши — источник здоровья

Традиционное японское блюдо — суши, оно во всем мире признано идеально сбалансированной пищей. Суши помогут нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, обогатить организм минералами, влияющими не только на здоровье, но и на красоту ногтей, волос, кожи и состояние зубов.

И это не просто слова. Если рассмотреть состав суши, то в классическом исполнении основу блюда составляет рис. А этот злак, как известно, источник железа, белка, тиамина, углеводов и клетчатки. Рис — полноценный источник энергии.

Невозможно представить суши без морепродуктов. Классический рецепт предполагает использование мяса тунца безо всякой термообработки. Это означает, что суши поставляют нам естественные минералы, аминокислоты, витамины группы В. Кроме того, суши богаты на такие вещества:

- фосфор:

- магний;

- калий;

- йод;

- фтор.

Также в составе продукта находятся вещества, необходимые для борьбы и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний — это полиненасыщенные жирные кислоты омега 3 и 6.





Калорийность суши и роллов

Диетологи рекомендуют употреблять суши для поддержания фигуры в идеальном состоянии и для похудения, поскольку это низкокалорийная пища, но при минимуме калорий блюдо способно быстро и эффективно утолить голод. Идеальный выбор для здоровой диеты.

Например, на один порционный кусочек классического суши с тунцом и рисом приходится всего около 70 ккал, зато этот же кусочек подарит нам:

- белков — 3-3,7 г;

- углеводов — 14-15 г;

- жиров — до 1 г.

Если сравнивать, отталкиваясь от калорийности, то одно крошечное песочное печенье содержит не менее 80 ккал, но не имеет и сотой доли таких полезных веществ. Как следствие, мы получаем переизбыток энергии, что может привести к появлению жировых отложений. Японская кухня нам такого не позволит.