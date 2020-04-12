Как применять на практике принцип мультимаскинга?

Если кожа на лице комбинированная или высыпания локальны – вместо одного средства лучше использовать два, три или четыре сразу. Эксперты компании Ив Роше рассказывают как купить маски для лица с мультиэффектом?

Мультисистема оздоровления кожи

Кожа на лице отличается по составу и проблемам. В Т-зоне нужно убрать следы загрязнений и черные точки. Тонкая кожа вокруг глаз требует особого ухода, иначе появятся микроморщинки. Кожа на щеках или блестит от переизбытка кожного сала, или пересушена и шелушится. И все это происходит одновременно.

Мультимаскинг применяет полезные свойства разных косметических средств в течение одного сеанса. Наносите разные препараты точечно на проблемные зоны. Кожа лица одновременно получает питание, очищение, тонизирование, восстановление, лечение, увлажнение и витаминизацию.





Мультимаскинг от Ив Роше

Для того, чтобы не путаться в баночках, компания разработала коллекцию масок для мультимаскинга. Рекомендованный интервал: 5-10 минут 2 раза в неделю. В зависимости от проблем график корректируется индивидуально.

Гоммаж с пудрой абрикосовых косточек. Мощный эксфолиант, отвечает за быстрое и безопасное очищение кожи от омертвевших клеток. Рекомендован для применения после интенсивных тренировок или легкого разогрева лица - для максимальной очистки расширенных пор.

Очищающая маска с белой глиной. Рассчитана на очистку от грязи и пыли Т-зоны и зон с угревой сыпью. Сужает поры, вычищает комедоны и остатки себума. Обладает матирующим эффектом.

Увлажняющая маска с соком агавы. Активно витаминизирует (около 10 витаминов) и напитывает кожу влагой. Состав маски возвращает коже тонус после сложного макияжа, перелетов, интенсивного загара и стрессов.

Маска для сияния кожи с облепихой. Питает и освежает кожу ценными аминокислотами, витаминами и микроэлементами. Особое внимание – зоны сухой и склонной к шелушениям коже.

Дополнительные средства для мультимаскинга

В коллекции Ив Роше представлены маски для очищения «Чистая кожа», лечения «Проблемная кожа», увлажнения «Hydra Végétal». Интенсивное питание обеспечивает маска с 30 ценными маслами и маслом 1000 роз Riche Crème.

Все средства бренда не имеют в составе силиконов и минеральных масел – исключительно натуральные ценные масла, выжимки, экстракты. Структура средств плотная, не растекается и не смешивается во время мультимаскинга. Остались вопросы? у Ив Роше есть чат-бот для консультаций и рекомендаций.



