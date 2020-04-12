Вони обов’язково мають бути міцними та довговічними – від цього залежить і міцність будинку. Виконують функцію несучих конструкцій та несучих перекриттів плити перекриття. На сайті https://ukfreewell.com.ua/ua/gbi/plity-perekrytija.html
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міжповерхові – розділяють житлові поверхи. Обираючи перекриття такого типу, варто звертати увагу на їхню звукоізоляцію.горищні – відокремлюють горище та основні приміщення; зберігають тепло в основному приміщенні, захищають його від вологості з горища. Тому, обираючи будівельні матеріали цього типу, потрібно звертати увагу на їхні паро- та теплоізоляційні характеристики;цокольні або підвальні – основа для підлогового покриття. Якщо підвал у будинку обігрівається, тоді до перекриття цього типу висуваються такі самі вимоги, як і до міжповерхових. Якщо ж у підвалі не планується обігрів, тоді потрібно обирати цокольні перекриття за такими ж критеріями, як і горищні.
Головне завдання плит перекриття – розділенення суміжних приміщень по висоті. Відповідно до цього плити бувають:
Міцність – це головний критерій. Плити мають витримувати великі навантаження – тільки в такому разі в приміщенні можна буде встановлювати меблі та устаткування, що мають велику вагу.Жорсткість – перекриття не мають прогинатися.Стійкість – перекриття повинні залишатися на місці в той момент, коли в приміщенні пересуватимуться меблі чи обладнання.Збереження тепла – перекриття мають не пропускати тепло за межі приміщення. Особливо цей критерій актуальний, якщо різниця між температурою в приміщеннях становить більше 10 градусів – таке буває, коли йдеться про цокольний і перший житловий поверхи або горищний.Пожежна безпека – краще, якщо перекриття виготовлено не із швидко займистих матеріалів.Звукоізоляція – перекриття між поверхами має ізолювати сусідні приміщення від сторонніх звуків.Економічність – аби зменшити обсяг і вагу будівлі, краще обирати перекриття з мінімальною вагою і товщиною.Водонепроникність – така характеристика важлива для перекриттів, що встановлюються в санвузлах.Рівність поверхні – тільки в такому разі поверхні підлоги та стелі в будинку будуть рівними.
Яким вимогам мають відповідати якісні плити перекриття?
Особливості бетонних плит перекриття
Пустотні. Використовуються найчастіше при будівництві будинків із бетонної суміші, стінових блоків чи цегли. Їх використовують як міжповерхові перекриття. Всередині таких плит є пустоти, завдяки яким вага плит зменшується, а звуко- та теплоізоляційні характеристики підвищуються.Повнотілі – здатні витримувати набагато більші навантаження, ніж пустотні плити. Використовують для будівництва заводів, фабрик.Ребристі. Ідеальний варіант для зведення ангарів та складських будівель. Підходять для неопалюваних приміщень великої площі.Монолітні. У такій конструкції використовується металева арматура. Завдяки цьому монолітні перекриття витримують підвищене навантаження, що дозволяє використовувати їх під час будівництва монолітних багатоповерхових будинків.Полегшені. Мають багатопустотну структуру й невелику вагу.
Плити перекриття Укфрівел, виготовлені з бетону, можуть бути: