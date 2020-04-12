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6 апреля 20, 22:45
Плити перекриття
Плити перекриття
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Найважливіші елементи приватного або багатоквартирного будинку – це несучі конструкції
Вони обов’язково мають бути міцними та довговічними – від цього залежить і міцність будинку. Виконують функцію несучих конструкцій та несучих перекриттів плити перекриття. На сайті  https://ukfreewell.com.ua/ua/gbi/plity-perekrytija.html можна знайти великий вибір різних плит від Ukfreewell. Вони підійдуть для будівництва заміських будинків, котеджів, а також багатоповерхівок. Такі будматеріали можна назвати універсальними. 

Види плит перекриття

Головне завдання плит перекриття – розділенення суміжних приміщень по висоті. Відповідно до цього плити бувають:

  • міжповерхові – розділяють житлові поверхи. Обираючи перекриття такого типу, варто звертати увагу на їхню звукоізоляцію.
  • горищні – відокремлюють горище та основні приміщення; зберігають тепло в основному приміщенні, захищають його від вологості з горища. Тому, обираючи будівельні матеріали цього типу, потрібно звертати увагу на їхні паро- та теплоізоляційні характеристики;
  • цокольні або підвальні – основа для підлогового покриття. Якщо підвал у будинку обігрівається, тоді до перекриття цього типу висуваються такі самі вимоги, як і до міжповерхових. Якщо ж у підвалі не планується обігрів, тоді потрібно обирати цокольні перекриття за такими ж критеріями, як і горищні.

    • Яким вимогам мають відповідати якісні плити перекриття?

    • Міцність – це головний критерій. Плити мають витримувати великі навантаження – тільки в такому разі в приміщенні можна буде встановлювати меблі та устаткування, що мають велику вагу.
    • Жорсткість – перекриття не мають прогинатися.
    • Стійкість – перекриття повинні залишатися на місці в той момент, коли в приміщенні пересуватимуться меблі чи обладнання.
    • Збереження тепла – перекриття мають не пропускати тепло за межі приміщення. Особливо цей критерій актуальний, якщо різниця між температурою в приміщеннях становить більше 10 градусів – таке буває, коли йдеться про цокольний і перший житловий поверхи або горищний.
    • Пожежна безпека – краще, якщо перекриття виготовлено не із швидко займистих матеріалів.
    • Звукоізоляція – перекриття між поверхами має ізолювати сусідні приміщення від сторонніх звуків.
    • Економічність – аби зменшити обсяг і вагу будівлі, краще обирати перекриття з мінімальною вагою і товщиною.
    • Водонепроникність – така характеристика важлива для перекриттів, що встановлюються в санвузлах.
    • Рівність поверхні – тільки в такому разі поверхні підлоги та стелі в будинку будуть рівними.

      • Особливості бетонних плит перекриття

      Плити перекриття Укфрівел, виготовлені з бетону, можуть бути:

      • Пустотні. Використовуються найчастіше при будівництві будинків із бетонної суміші, стінових блоків чи цегли. Їх використовують як міжповерхові перекриття. Всередині таких плит є пустоти, завдяки яким вага плит зменшується, а звуко- та теплоізоляційні характеристики підвищуються.
      • Повнотілі – здатні витримувати набагато більші навантаження, ніж пустотні плити. Використовують для будівництва заводів, фабрик.
      • Ребристі. Ідеальний варіант для зведення ангарів та складських будівель. Підходять для неопалюваних приміщень великої площі.
      • Монолітні. У такій конструкції використовується металева арматура. Завдяки цьому монолітні перекриття витримують підвищене навантаження, що дозволяє використовувати їх під час будівництва монолітних багатоповерхових будинків.
      • Полегшені. Мають багатопустотну структуру й невелику вагу.
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