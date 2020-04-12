

Вони обов’язково мають бути міцними та довговічними – від цього залежить і міцність будинку. Виконують функцію несучих конструкцій та несучих перекриттів плити перекриття. На сайті https://ukfreewell.com.ua/ua/gbi/plity-perekrytija.html можна знайти великий вибір різних плит від Ukfreewell. Вони підійдуть для будівництва заміських будинків, котеджів, а також багатоповерхівок. Такі будматеріали можна назвати універсальними.

Види плит перекриття

Головне завдання плит перекриття – розділенення суміжних приміщень по висоті. Відповідно до цього плити бувають:

міжповерхові – розділяють житлові поверхи. Обираючи перекриття такого типу, варто звертати увагу на їхню звукоізоляцію.

горищні – відокремлюють горище та основні приміщення; зберігають тепло в основному приміщенні, захищають його від вологості з горища. Тому, обираючи будівельні матеріали цього типу, потрібно звертати увагу на їхні паро- та теплоізоляційні характеристики;

цокольні або підвальні – основа для підлогового покриття. Якщо підвал у будинку обігрівається, тоді до перекриття цього типу висуваються такі самі вимоги, як і до міжповерхових. Якщо ж у підвалі не планується обігрів, тоді потрібно обирати цокольні перекриття за такими ж критеріями, як і горищні.

Яким вимогам мають відповідати якісні плити перекриття?

Міцність – це головний критерій. Плити мають витримувати великі навантаження – тільки в такому разі в приміщенні можна буде встановлювати меблі та устаткування, що мають велику вагу.

Жорсткість – перекриття не мають прогинатися.

Стійкість – перекриття повинні залишатися на місці в той момент, коли в приміщенні пересуватимуться меблі чи обладнання.

Збереження тепла – перекриття мають не пропускати тепло за межі приміщення. Особливо цей критерій актуальний, якщо різниця між температурою в приміщеннях становить більше 10 градусів – таке буває, коли йдеться про цокольний і перший житловий поверхи або горищний.

Пожежна безпека – краще, якщо перекриття виготовлено не із швидко займистих матеріалів.

Звукоізоляція – перекриття між поверхами має ізолювати сусідні приміщення від сторонніх звуків.

Економічність – аби зменшити обсяг і вагу будівлі, краще обирати перекриття з мінімальною вагою і товщиною.

Водонепроникність – така характеристика важлива для перекриттів, що встановлюються в санвузлах.

Рівність поверхні – тільки в такому разі поверхні підлоги та стелі в будинку будуть рівними.

Особливості бетонних плит перекриття

Плити перекриття Укфрівел, виготовлені з бетону, можуть бути:

Пустотні. Використовуються найчастіше при будівництві будинків із бетонної суміші, стінових блоків чи цегли. Їх використовують як міжповерхові перекриття. Всередині таких плит є пустоти, завдяки яким вага плит зменшується, а звуко- та теплоізоляційні характеристики підвищуються.

Повнотілі – здатні витримувати набагато більші навантаження, ніж пустотні плити. Використовують для будівництва заводів, фабрик.

Ребристі. Ідеальний варіант для зведення ангарів та складських будівель. Підходять для неопалюваних приміщень великої площі.

Монолітні. У такій конструкції використовується металева арматура. Завдяки цьому монолітні перекриття витримують підвищене навантаження, що дозволяє використовувати їх під час будівництва монолітних багатоповерхових будинків.