Спорт: Демьяненко ушел с поста главного тренера “Нитры"

Смотрите в этой статье все про спорт: главный тренер словацкого футбольного клуба “Нитра” Анатолий Демьяненко уволился; Иван Редкач нарушил карантин в США и был вынужден убегать от полиции; соревнование по теннису Rogers Cup 2020 отменили в связи с пандемией коронавируса.

Спорт и футбол: Демьяненко покинул пост главного тренера словацкой “Нитры”

Главный тренер словацкой “Нитры” Анатолий Демьяненко покинул свой пост. Самое удивительное, что он ничего не сообщил прессе о причинах своего увольнения. Напомним, что 60-летний специалист возглавил “Нитру” недавно - в январе текущего года. Он провел с командой всего 4 игры. Из них один матч завершился победой, еще два обернулись поражением, один был сыгран “вничью”.

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Новости спорта Украины: Иван Редкач нарушил правила карантина

Украинский боксер Иван Редкач так и не смог вернуться в Украину. Сейчас он на карантине в Лос-Анджелесе, США. Недавно украинец нарушил правила карантина и вышел на пробежку. Что ж, он отлично потренировался, потому что ему пришлось не бегать трусцой, а убегать ускорением от полицейского! Попытка к задержанию не удалась - Редкач оказался быстрее блюстителя порядка, и скрылся с “места преступления”.

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Новости тенниса: турнир Rogers Cup 2020 отменен из-за коронавируса

Компания “Tennis Canada” отменила соревнования Rogers Cup 2020, которые должны были пройти 7-16 августа 2020 года.

Большой турнир отменили из-за пандемии коронавируса и последующими мерами по карантину, введенными властями Квебека. Согласно принятому закону, проведение любых мероприятий запрещено до 31 августа 2020-го года. “Tennis Canada” внимательно наблюдает за распространением пандемии коронавируса, постоянно выходит на связь с WTA и правительственными чиновниками.

Директор Кубка Роджерса Эжен Лапьер поделился своими воспоминаниями. Он считал, что распространение COVID-19 удастся вовремя остановить, и вирус не приобретет масштабов пандемии. Поэтому Лапьер был полностью уверен в том, что турнир пройдет по расписанию. Однако за последнюю неделю стало очевидно, что на это нет ни малейшего шанса.

Лапьер поблагодарил всех своих клиентов и партнеров за сотрудничество и поддержку в тяжелые времена. На протяжении ближайших месяцев он вместе со своей командой намерен усердно работать, чтобы следующее соревнование стало настоящим коллективным праздником.

Напомним, что в 2021-м году аналогичный турнир пройдет 6-15 августа.