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14 мая 20, 14:58
Спецобувь: незаменимая на работе, удобная в быту
рабочая обувь
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Спецобувь: незаменимая на работе, удобная в быту
Специальной называют обувь с особыми дополнительными элементами. Она надежно защищает ноги от повреждений, обеспечивает комфорт при длительных ежедневных нагрузках, может быть частью целого комплекта защитной одежды. Обувь для медицинских центров и работников пищевой промышленности рассчитана на то, что владелец целый день стоит или ходит – причем, под ногами может быть скользкий кафельный пол.

 

Выбор рабочей обуви

 Спецобувь подбирается в зависимости от особенностей работы, требований каждого конкретного производства. Так, в каталоге магазина Tornado есть:

  • сапоги;
  • ботинки с высоким голенищем и обычные;
  • полуботинки;
  • сандалии и сабо.

    • Широк и выбор защитных элементов. Это вставки из металла или плотной кожи в области носка и пятки, толстая, гибкая подошва с разнонаправленным протектором, высокое голенище и шнуровка. Тем, кто часто контактирует с электричеством или химикатами, подойдет рабочая обувь из хороших диэлектриков – ПВХ или полиуретана. 

    Для лесников, охотоведов, работников туристической отрасли разработана отдельная линейка. Это более легкие модели, очень устойчивые, с хорошей фиксацией пятки и голени. Они позволяют ежедневно преодолевать большие расстояния по сложному рельефу, отлично защищают в непогоду и холод. Утепление в таких ботинках и сапогах особое – оно хорошо отводит от ноги влагу, а в конце дня его легко высушить, даже в походных условиях.


    Спецобувь в быту

    Многие особенности рабочей обуви незаменимы и в повседневной жизни. Модели этого класса привлекательны за счет:

    • стойкости к износу;
    • долговечности;
    • хорошей защиты ног;
    • удобной колодки и вкладышей из «дышащих» материалов.

      • Дополнительный бонус современной спецобуви – красивый, солидный внешний вид. Она подойдет и для работы, и для поездок на природу, прогулок по городу в холодное время года. Медицинская обувь из магазина Торнадо оптимальна для офиса или продавцов: удобная колодка не дает уставать ступням, а тканевые вставки обеспечивают дополнительный комфорт верхней части стопы. 

       

      Уход за рабочей обувью

      При ее производстве используются стойкие к повреждениям, долговечные материалы. В большинстве случаев достаточно просто вычистить или вымыть поверхность от грязи. Специалисты рекомендуют 1-2 раза в неделю после чистки обрабатывать поверхность ухаживающими составами. Подойдет обычный крем для бытовой обуви из такого же материала. 

      Внутреннюю часть сушат в умеренно теплом помещении с хорошей вентиляцией, обязательно вынув стельки. Не следует располагать ботинки или берцы слишком близко к источнику тепла: некоторые материалы (например, кожа) при резких перепадах влажности и температуры могут коробиться. 


      Нужна ли спецобуви дополнительная защита?

      Не всякая рабочая обувь хорошо переносит «не свои» нагрузки. Если ботинки рассчитаны на защиту от электричества в сыром помещении, а работать пришлось с растворителями, можно надеть поверх обуви одноразовые бахилы. 

      После чистки спецобувь нужно внимательно осматривать. При малейших признаках повреждения лучше обратиться к мастеру по ремонту – ослабленное место на поверхности может подвести при значительных нагрузках в следующие рабочие смены. 
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