Спецобувь: незаменимая на работе, удобная в быту

Специальной называют обувь с особыми дополнительными элементами. Она надежно защищает ноги от повреждений, обеспечивает комфорт при длительных ежедневных нагрузках, может быть частью целого комплекта защитной одежды. Обувь для медицинских центров и работников пищевой промышленности рассчитана на то, что владелец целый день стоит или ходит – причем, под ногами может быть скользкий кафельный пол.

Выбор рабочей обуви

Спецобувь подбирается в зависимости от особенностей работы, требований каждого конкретного производства. Так, в каталоге магазина Tornado есть:

сапоги;

ботинки с высоким голенищем и обычные;

полуботинки;

сандалии и сабо.

Широк и выбор защитных элементов. Это вставки из металла или плотной кожи в области носка и пятки, толстая, гибкая подошва с разнонаправленным протектором, высокое голенище и шнуровка. Тем, кто часто контактирует с электричеством или химикатами, подойдет рабочая обувь из хороших диэлектриков – ПВХ или полиуретана.

Для лесников, охотоведов, работников туристической отрасли разработана отдельная линейка. Это более легкие модели, очень устойчивые, с хорошей фиксацией пятки и голени. Они позволяют ежедневно преодолевать большие расстояния по сложному рельефу, отлично защищают в непогоду и холод. Утепление в таких ботинках и сапогах особое – оно хорошо отводит от ноги влагу, а в конце дня его легко высушить, даже в походных условиях.



Спецобувь в быту

Многие особенности рабочей обуви незаменимы и в повседневной жизни. Модели этого класса привлекательны за счет:

стойкости к износу;

долговечности;

хорошей защиты ног;

удобной колодки и вкладышей из «дышащих» материалов.

Дополнительный бонус современной спецобуви – красивый, солидный внешний вид. Она подойдет и для работы, и для поездок на природу, прогулок по городу в холодное время года. Медицинская обувь из магазина Торнадо оптимальна для офиса или продавцов: удобная колодка не дает уставать ступням, а тканевые вставки обеспечивают дополнительный комфорт верхней части стопы.

Уход за рабочей обувью

При ее производстве используются стойкие к повреждениям, долговечные материалы. В большинстве случаев достаточно просто вычистить или вымыть поверхность от грязи. Специалисты рекомендуют 1-2 раза в неделю после чистки обрабатывать поверхность ухаживающими составами. Подойдет обычный крем для бытовой обуви из такого же материала.

Внутреннюю часть сушат в умеренно теплом помещении с хорошей вентиляцией, обязательно вынув стельки. Не следует располагать ботинки или берцы слишком близко к источнику тепла: некоторые материалы (например, кожа) при резких перепадах влажности и температуры могут коробиться.



Нужна ли спецобуви дополнительная защита?

Не всякая рабочая обувь хорошо переносит «не свои» нагрузки. Если ботинки рассчитаны на защиту от электричества в сыром помещении, а работать пришлось с растворителями, можно надеть поверх обуви одноразовые бахилы.