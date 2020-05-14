Спецобувь: незаменимая на работе, удобная в быту

Выбор рабочей обуви
Спецобувь подбирается в зависимости от особенностей работы, требований каждого конкретного производства. Так, в каталоге магазина Tornado есть:
Широк и выбор защитных элементов. Это вставки из металла или плотной кожи в области носка и пятки, толстая, гибкая подошва с разнонаправленным протектором, высокое голенище и шнуровка. Тем, кто часто контактирует с электричеством или химикатами, подойдет рабочая обувь из хороших диэлектриков – ПВХ или полиуретана.
Для лесников, охотоведов, работников туристической отрасли разработана отдельная линейка. Это более легкие модели, очень устойчивые, с хорошей фиксацией пятки и голени. Они позволяют ежедневно преодолевать большие расстояния по сложному рельефу, отлично защищают в непогоду и холод. Утепление в таких ботинках и сапогах особое – оно хорошо отводит от ноги влагу, а в конце дня его легко высушить, даже в походных условиях.
Спецобувь в быту
Многие особенности рабочей обуви незаменимы и в повседневной жизни. Модели этого класса привлекательны за счет:
Дополнительный бонус современной спецобуви – красивый, солидный внешний вид. Она подойдет и для работы, и для поездок на природу, прогулок по городу в холодное время года. Медицинская обувь из магазина Торнадо оптимальна для офиса или продавцов: удобная колодка не дает уставать ступням, а тканевые вставки обеспечивают дополнительный комфорт верхней части стопы.
Уход за рабочей обувью
При ее производстве используются стойкие к повреждениям, долговечные материалы. В большинстве случаев достаточно просто вычистить или вымыть поверхность от грязи. Специалисты рекомендуют 1-2 раза в неделю после чистки обрабатывать поверхность ухаживающими составами. Подойдет обычный крем для бытовой обуви из такого же материала.
Внутреннюю часть сушат в умеренно теплом помещении с хорошей вентиляцией, обязательно вынув стельки. Не следует располагать ботинки или берцы слишком близко к источнику тепла: некоторые материалы (например, кожа) при резких перепадах влажности и температуры могут коробиться.
Нужна ли спецобуви дополнительная защита?
Не всякая рабочая обувь хорошо переносит «не свои» нагрузки. Если ботинки рассчитаны на защиту от электричества в сыром помещении, а работать пришлось с растворителями, можно надеть поверх обуви одноразовые бахилы.
После чистки спецобувь нужно внимательно осматривать. При малейших признаках повреждения лучше обратиться к мастеру по ремонту – ослабленное место на поверхности может подвести при значительных нагрузках в следующие рабочие смены.