Как производится доставка товаров из Китая

Ежегодно Китай производит более 70-90 % мирового количества компьютеров, телефонов, кондиционеров, разноплановой техники и электроники. Здесь изготавливается столько обуви и одежды, что если ее разделить поровну между всеми жителями Земли, то голым и босым не останется никто. Покупать напрямую у производителя всегда дешевле, поэтому покупатели со всего мира просматривают предложения китайских интернет-магазинов в поисках необходимых товаров по выгодным ценам. В этом им помогают специалисты сервиса Sat-ua.link, который позволяет консолидировать заказы из разных интернет-магазинов в одной посылке.





Виды доставки товаров из Китая

Доставка из Китая производится следующими способами:

- Авиаперевозки. Это самый оперативный и надежный вид доставки. Если вы покупаете технику, хрупкие или скоропортящиеся товары, либо заказ должен быть доставлен к конкретной близкой дате, выбирайте доставку по воздуху. Однако это и самый дорогой вид доставки. Для самых важных грузов существует процедура экспресс-авиадоставки, в рамках которой доставка товаров вместе с растаможкой занимает не более 5 суток.

- Доставка по морю. В этом случае товары консолидируются в контейнерах, которые загружаются на корабли и транспортируются по морю. В контейнеры могут помещаться товары разных отправителей либо только одного отправителя, если их достаточно для заполнения емкости. Морская доставка экономная, но занимает больше времени. Также нужно учитывать, что в процессе транспортировки контейнеры многократно переставляются с места на место. Стандартный срок контейнерной доставки – от 45 суток.

- Доставка по железной дороге. Стоимость доставки по железной дороге практически не отличается от доставки по морю, однако в этом случае посылка доберется до вас быстрее – в среднем за 25-30 суток. При этом грузы, как и при морской доставке, упаковываются в контейнеры и время от времени перегружаются.

Как выгодно организовать доставку товаров из Китая

Чтобы не заботиться о доставке каждой посылки самостоятельно, доверьте эту работу профессионалам Сат-Линк. Выберите нужные товары и пришлите менеджерам ссылки на них, по которым можно увидеть их стоимость, укажите свои пожелания по количеству, срокам, другим важным моментам. В течение часа вам просчитают стоимость доставки всех товаров в одной посылке. При этом заказы можно делать в разных интернет-магазинах.

После согласования стоимости и сроков доставки заказчики переводят нужную сумму на счет сервиса, специалисты которого выкупают товары и организовывают их доставку из Китая в Украину. По Украине заказы развозит «Новая почта», услуги которой могут оплачиваться отдельно. Сотрудничая с сервисом Sat-link, вам не придется беспокоиться о таможенном оформлении заказов, их сохранности и срыве сроков доставки. Все грузы страхуются, поэтому если с ними что-то происходит, заказчики гарантированно получают компенсации.

Заказывая доставку товаров из Китая у специалистов, вы экономите усилия, средства, а также можете регулировать сроки доставки. Выгодно покупайте и получайте в свое распоряжение лучшие китайские товары и пользуйтесь ими с удовольствием!



