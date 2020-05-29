Блефаропластика: минус 10 лет за 1 час

Хотите продлить молодость – избавьтесь от неприятного дефекта. Лазерная блефаропластика в Киеве проводится в клинике Gold Laser на медицинском оборудовании нового поколения. Такие процедуры безопасны, не оставляют шрамов и не требуют долгой реабилитации.

Чем поможет пластика век?

Беспокойство пациентов вызывают грыжи, или жировые мешочки под кожей в области глаз. В зависимости от расположения грыж блефаропластика делится на три основных направления.

Верхняя пластика века предусматривает тончайший разрез вдоль складки верхнего века и удаление комочков жира и излишков кожи. В финале процедуры хирург формирует обновленное веко и накладывает микроскопический пластический шов, который после регенерации тканей станет незаметен. Такая операция проходит под местным анестетиком. Общий наркоз показан, если пациент легковозбудим: концентрация адреналина в крови затянет процесс заживления тканей.

Нижняя блефаропластика проводится трансконъюнктивально. В данном случае швы попросту не видны, они находятся в нижней части конъюнктивы глаза. После удаления излишков жира и полного заживления в редких случаях проводят дополнительную коррекцию липофилингом, выравнивая структуру кожи под глазами.

Круговая блефаропластика за одну операцию удаляет грыжи и соединительную ткань вокруг глаза. После сеанса лицо становится намного моложе и привлекательнее.

Особняком стоит процедура формирования складки верхнего века для лиц монголоидной расы. Коррекция азиатского разреза глаз в Украине – редкость, в отличие от Японии и Кореи, такая пластика популярная у молодежи.

Этапы пластики век

Потребуется консультация хирурга и офтальмолога + сдача стандартных анализов. За пару дней до операции пациент отказывается от употребления алкоголя и ношения контактных линз.

В клинике оборудованы стерильные операционные. Глаза прикрыты особыми линзами: глазное яблоко, роговица и зрительный нерв не травмируются. Процедура длится от получаса до 2-х часов.

Сразу после операции на глаза кладут компресс против отеков. Умываться можно на следующий день. Швы снимают через неделю. Эффект блефаропластики вы оцените через месяц, для этого в клинике делают фотосессию до и после процедуры.



