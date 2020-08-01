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29 июля 20, 15:51
Почему рюкзак лучше сумки?
рюкзак женский
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Большинство девушек хотят чувствовать себя не только стильно, но и комфортно. Далеко не каждая представительница прекрасного пола наряжается в платья и каблуки ежедневно


Главные критерии выбора

Отличным дополнением к повседневному стилю станет покупка стильного рюкзака. Перед тем как купить рюкзак женский нужно учесть его главные параметры:

  • - объём;  

  • - количество отделений;

  • - материал;

  • - производитель.

Рюкзак – важный аксессуар не только обычных жителей города. Его часто используют известные личности. Просматривая аккаунты звёзд в социальных сетях, можно найти сотни фоток, где люди с мировым именем дополняют свой образ с помощью наплечного мешка. Далеко не всегда это сверхдорогие модели, созданные ограниченной партией. Большинство моделей – спортивные изделия известных брендов, которые доступны каждому.


Основные преимущества

Одна из главных причин преимущества над сумкой – вместительность. Можно взять с собой ноутбук, сменную одежду и обувь, еду. При этом владелица рюкзака не будет выглядеть как турист-полярник с огромным мешком на плечах.

Практичность и удобство не менее важные преимущества. Ткань легко очищается от любых загрязнений, а руки всегда остаются свободными. Если предстоит использовать изделие в транспорте или для путешествий, то лучше отдать предпочтение темным оттенкам. Они ещё медленнее пачкаются, а загрязнения на поверхности практически незаметны.

Важное преимущество заключается в пользе для здоровья обладательницы такого важного аксессуара. Те девушки, которые носит рюкзак, не имеют никаких проблем с осанкой, выглядят более грациозно. Плечевой пояс нагружается равномерно, идет симметричное развитие мышц спины, что совершенно невозможно достичь при использовании сумки.

Широкая гамма расцветок позволяет выбрать модель в соответствии с собственным настроением и личными предпочтениями.

Проще говоря, по всем вопросам сумка «проигрывает» рюкзаку в повседневной жизни. Поэтому изделие от известного производителя станет лучшим подарком для девушки любого возраста. 
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