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29 июля 20, 16:12
Как выбрать шифоновое платье. Советы для женщин
шифоновое платье
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Платье из шифона станет отличным выбором для весеннего или летнего периода
Легкость данной ткани, которая кажется невесомой, делает образ миловидным и кокетливым. Модельеры очень ценят ее, потому как из нее можно шить настоящие произведения искусства. Модницам она нравится тем, что, надев на себя платье из шифона, ощущаешь себя комфортно и свободно.

Шифоновые платья: какие они

Из этой ткани шьют большое разнообразие моделей и фасонов платьев для вечернего выхода и повседневного использования. Их длина варьируется от короткой до длинной. Если желаете похвастаться стройными красивыми ногами, тогда выбирайте короткие платья. Оптимальный вариант – длина до колен. Если ваша цель заключается в том, чтобы подчеркнуть женственность и изящность, тогда выбирайте модели в пол.

Преимущество ткани заключается в том, что она создает роскошные складки при движении. Невесомая материя будто окутывает женщину танцем, притягивая к ней все внимание. От дамы, облаченной в шифон, невозможно оторвать глаза. Такой наряд вдохновляет и очаровывает с первых секунд знакомства.

Модели для праздничного выхода

Обычно эффектные шифоновые платья на вечер представляют собой макси модели в пол. Восхитительно смотрятся модели, где присутствуют также и другие материалы. Кроме того, эффектно выглядит декор в виде бисера. Огромной популярностью пользуются платья с гофрированной юбкой.

Новинки сезона 2020

В нынешнем сезоне приоритетом является женственность. Очень популярны такие фасоны, как бандо, где оголены плечи. Такой наряд станет просто находкой для жарких дней. Модели с ассиметричной юбкой также на пике популярности. В тренде яркие и кричащие цвета. Дизайнеры советуют отдать предпочтение этническим мотивам. В комбинации с воздушной тканью они создадут поистине легкий и стильный образ.

Натуральный или искусственный шифон: что выбрать?

Шифон появился еще в Древнем Египте. В те времена он был на вес золота и его носили только особы из высшего общества. В современном мире представлено множество изделий из искусственного шифона, который абсолютно ничем не уступает натуральной ткани по своим качествам. Искусственные материи отличаются способностью лучше сохранять цвет и держать форму, более устойчивы к солнцу. Поэтому в случае с данной тканью бороться за натуральность не нужно, поскольку синтетика не менее качественна.

Где купить шифоновое платье

Платье из шифона уместно в любой обстановке. Оно позволяет телу дышать и комфортно себя чувствовать, когда на улице жара. Для этого мы рекомендуем покупать платья с натуральной подкладкой. Загляните на сайт украинских дизайнеров и выберите на https://musthave.ua/catalog/plata/sifon понравившееся шифоновое платье в каталоге товаров, где представлено огромное множество моделей и фасонов для повседневных и праздничных выходов.
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