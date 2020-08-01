Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 - будущий топ продаж 2020 го

Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 - зимняя легковая резина для не слишком суровых условий эксплуатации. Автошины демонстрируют лёгкость управления, эффективность торможения на снегу и льду, отменные тягово-сцепные способности. Резина стала логическим продолжением предшественницы (Evo2 W320), которая продается с 2015 года.

Для тех, кто желает подобрать недорогие зимние легковые шины для своего авто, Ханкук Винтер Ай Септ Эво 3 В330 станут отличнім вариантов. Модель изготовлена с применением инновационных технологий, современных материалов и высококачественного сырья, что позволяет создавать непревзойдённые высокотехнологичные шины, соответствующие европейским стандартам и международным нормам. В подтверждение тому полученные сертификаты общепринятого образца.

Помимо модели для легковіх авто, существует модицикация Evo3 W330A, созданная для кроссоверов и внедорожников, по сути вяляясь СУВ версий.

Зимние легковые автошины Hankook W330 принадлежат классу Ultra Winter Performance, поэтому гарантируют высокоскоростную езду даже по заснеженной и обледенелой дороге. Их стоит подобрать и купить любителям скоростного вождения и крутых виражей.

Шины Ханкук В330 оснащены симметричным направленным рисунком протектора. Центральное ребро жёсткости сформировано особыми, связанными между собой блоками. Их многочисленные углы создают дополнительные зацепляющие кромки, которые помогают автошинам придерживаться заданного курса. Резина хорошо маневрирует и проходит повороты на скорости. Примыкающие «елочкой» ромбообразные блоки придают явной шинам направленности. Благодаря ней обеспечивается способность протектора самоочищаться от налипшей грязи и снега, а это очень важно для автомобилистов, проживающих в сельской местности или за городом, где дороги расчищают намного реже. Плечевины зимней легковой автошины Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 занимают большую часть беговой дорожки. Подобная особенность позволяет увеличить контактное пятно и сделать его стабильным при любых обстоятельствах. Плотная ламелизация резины усиливает сцепление на льду и ограничивает подвижность блоков. Особая конструкция боковин защищает резину от деформаций, проколов и порезов.

Двумя окружными каналами, сетью продольно-поперечных и диагональных канавок осуществляется отвод жидкости и снежной шуги с контактной площади, что минимизирует риск возникновения слешпланнинга и заносов. Все протекторные элементы размещены максимально эффективно, гарантируя наивысшую работоспособность легковой автошины в зимний период. Особая шумопоглощающая технология уменьшает звуковые колебания и вибрации, так что подобрав и купив резину Ханкук Винтер Эво 3 В330, о посторонних звуках можно не беспокоиться: езда предельно плавная, а ход тихий.

Компаунд зимней легковой шины Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 на основе высокодисперсной силики, натурального и синтетического каучука, полимеров, присадок и прочих необходимых составных наделяет резину предельной эластичностью, прочностью и мягкостью. Автошины не дубеют на морозе, сохраняя свои свойства довольно длительное время.

Внутренняя конструкция шины Ханкук Винтер Ай Септ Эво 3 В330 многослойная, облегчённая, при этом достаточно прочная и выносливая. Каркас выдерживает немалую ударную и динамическую нагрузку, не деформируясь.

Основные преимущества зимней легковой резины Hankook Winter I*Cept Evo3 W330 в сравнении с Evo2 W320:

Улучшенное на 9% сцепление с обледенелым покрытием;

Повышенная на 11% точность реакции на команды управления;

Увеличенная на 7% курсовая устойчивость;

Сокращённая на 8% тормозная дистанция;

Большая на 10% проходимость;

На 12% увеличенный срок службы.

Столь явные достоинства позволяют рекомендовать подобрать и купить автошины Ханкук Винтер Ай Септ Эво 3 В330 тем, кто ценит безопасность и комфортность передвижения в холодное время года.