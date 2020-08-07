Декалайн: как принимать?

Если же подобный подход не дал желаемого результата, или прогресс происходит очень медленно, то самое время воспользоваться спортивной фармакологией, которая позволит получить более выраженный результат. Если вы решили декалайн купить, то проще всего сделать это в интернете. Препарат представлен под несколькими торговыми марками, а если воспользоваться предложением проверенного продавца, то можно быть уверенным в его качестве и эффективности.
Эффект и действие препарата
Медикамент успешно применяется атлетами по всему миру, которые желают получить серьезный прирост мышечной массы, для чего достаточно правильно питаться и уделить необходимое время индивидуальной программе тренировок. В результате препарат сможет обеспечить вплоть до 10 кг мышечной массы к концу курса, что является серьезным результатом. Препарат обладает массой преимуществ. Он не является токсичным для печени, а также помогает ускорить синтез белка, увеличивая мышечные волокна в объеме. Параллельно снижается количество кортизола, воздействие которого на организм раньше приводило к разрушению набранной мышечной ткани. Препарат способен сохранить сексуальное влечение у мужчин во время курса. Декалайн используется для того, чтобы увеличить концентрацию тестостерона, без чего невозможно запустить процесс роста мускулатуры. Многие атлеты, использующие данный медикамент, отмечают, что с его помощью можно забыть о болях в суставах.
Декалайн отличается невысокой скоростью накопления в мышцах. Обычно препарат включается спустя 2-3 дня с момента приема, а наибольшая концентрация наблюдается спустя 7 дней после инъекции. В то же время продолжительность воздействия на организм составляет от 3 недель. Атлетам не следует ожидать очень стремительного результата, но серьезный эффект можно заметить уже на 2-3 неделе.
Принимать препарат следует в соответствии с индивидуально подобранной дозировкой. Для ее составления лучше обратиться за помощью к опытному наставнику или лечащему врачу. Не забывайте, что индивидуально подобранный курс всегда принесет более высокие результаты, чем рекомендованная производителем дозировка. Декалайн следует принимать в объеме между 200 и 600 мг еженедельно. Полураспад активного вещества занимает до 15 дней, поэтому для сохранения концентрации ставить уколы можно раз в 7 суток. Если медикамент используется женщинами, то оптимальная дозировка не должна превышать 50 мг. Атлеты, которые стремятся повысить эффективность курса, могут сочетать медикамент с анаболическими стероидами. Для набора сухой массы декалайн принимают вместе с мастероном, а для общей массы следует дополнить препарат данаболом.