Зачем нужно переворачивать матрас?

Ведь соблюдение рекомендаций производителя позволяет добиться длительного срока службы этого изделия.

Менеджеры интернет магазина «Матраскин» предлагают не только купить ортопедический матрас в Харькове по цене производителя, но и предоставляют подробную консультацию по уходу за ним. Ниже изложены основные советы экспертов. Следуя им, можно обеспечить матрасу продолжительный срок службы без риска появления каких-либо дефектов.

Ортопедические матрасы, особенности ухода после покупки

Как правило, производитель упаковывает готовую продукцию в полиэтиленовую пленку. При этом мягкие беспружинные маты в большинстве случаев поступают в продажу, свернутые в рулон. Вне зависимости от того, о каком матрасе идет речь (пружинном или беспружинном), следует начинать использовать его по назначению.

Рассмотрим примеры правильной эксплуатации и должного ухода:

· Двуспальный ортопедический матрас пружинного типа

После снятия пленочной упаковки изделие следует сразу положить на ламели кровати либо на любую иную ровную поверхность, например, на пол. Первые 24 часа после распаковки не рекомендуется им пользоваться. Кроме того, согласно санитарно-гигиеническим нормам, новое изделие должно 8-10 часов находиться в проветриваемом помещении. За это время его следует хоть раз-два перевернуть на другую сторону.

· Матрас односпальный ортопедический без пружин

Свернутое в рулон изделие после снятия пленки расправляют и дают отлежаться для восстановления формы. 12 часов матрас лежит на ровной поверхности на одной стороне, после его переворачивают. Еще 12 часов мат должен отлежаться на другой стороне.

Зачем переворачивать матрас в процессе эксплуатации?

Большинство производителей ортопедической матрасной продукции в качестве негласного требования по уходу настоятельно рекомендуют систематически переворачивать изделие. Благодаря такой несложной процедуре обеспечивается сохранение его ортопедических свойств.

Важно: Оптимальный период времени между очередным переворачиванием составляет три месяца. То есть матрас следует переворачивать четыре раза в год.

Поскольку поверхность мата, на которой лежит человек, со временем подстраивается под контуры тела, возникают неравномерные нагрузки. В месте, где поверхность матраса испытывает большее давление, происходит быстрый износ пружин и наполнителя. Чтобы этого не произошло, маты следует регулярно переворачивать следующим образом:

· В горизонтальной плоскости, меняем местами «изголовье» и «ноги».

· Переворот на 180°, меняются верхняя и нижняя сторона.

· Снова меняем местами «изголовье» и «ноги».

· Вновь делаем переворот на 180°, меняя нижнюю и верхнюю стороны.

Манипуляции следует выполнять регулярно.



