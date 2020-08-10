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7 августа 20, 17:01
Автономные солнечные электростанции - выгодное решение
солнечные электростанции
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Автономные солнечные электростанции — это частные СЭС, которые могут быть установлены как физическими, так и юридическими лицами для покрытия собственных потребностей в электроэнергии или же ее продажи по специальному зеленому тарифу государству

Профильные специалисты могут помочь с приобретением таких установок, их монтажом и введением в эксплуатацию. Прежде чем это сделать, необходимо обратить внимание на ряд важных особенностей, связанных с запуском автономной солнечной электростанции.

С чего начать установку и запуск автономных солнечных электростанций

Клиентам предоставляется полный комплекс услуг, связанных с запуском автономных солнечных электростанций, он включает в себя такие виды работ, как:

  • - подбор наиболее оптимального типа СЭС;
  • - учет всех особенностей конкретного объекта для установки батарей;
  • - производство светочувствительных элементов и дополнительного оборудования;
  • - доставка продукции непосредственно к клиенту;
  • - монтаж автономной солнечной электростанции — на земле или на крыше;
  • - подключение аппаратуры к существующим электрическим сетям;
  • - дальнейшее обслуживание объекта.

Для получения более детальной информации необходимо связаться с менеджерами компании, предоставляющих полностью бесплатную консультацию, отвечая на наиболее распространенные вопросы клиентов, связанные с использованием установок, генерирующих альтернативную энергию.

Каковы преимущества автономных солнечных электростанций?

Перед тем как купить автономную солнечную электростанцию, необходимо обратить внимание на ряд основных преимуществ такой установки. К ним специалисты в сфере альтернативной энергетики относят такие:

  • - возможность обеспечения собственных нужд в электроэнергии;
  • - действие выгодного зеленого тарифа, по которому можно продавать электроэнергию государству;
  • - простота монтажа и дальнейшей эксплуатации станции;
  • - относительно непродолжительный срок окупаемости объекта;
  • - снижения зависимости от возможных перебоев с поставками электричества.

Как правило, благодаря зеленому тарифу установка автономных солнечных электростанций окупается приблизительно за 5 лет. Все зависит от мощности установленной электростанции.

Кроме вышеперечисленных преимуществ также стоит обратить внимание и на экологичность такого способа выработки электроэнергии. Это позволяет защитить окружающую среду от неблагоприятного воздействия на нее человеческой деятельности.

 
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