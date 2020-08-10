Автономные солнечные электростанции - выгодное решение

Профильные специалисты могут помочь с приобретением таких установок, их монтажом и введением в эксплуатацию. Прежде чем это сделать, необходимо обратить внимание на ряд важных особенностей, связанных с запуском автономной солнечной электростанции.

С чего начать установку и запуск автономных солнечных электростанций

Клиентам предоставляется полный комплекс услуг, связанных с запуском автономных солнечных электростанций, он включает в себя такие виды работ, как:

- подбор наиболее оптимального типа СЭС;

- учет всех особенностей конкретного объекта для установки батарей;

- производство светочувствительных элементов и дополнительного оборудования;

- доставка продукции непосредственно к клиенту;

- монтаж автономной солнечной электростанции — на земле или на крыше;

- подключение аппаратуры к существующим электрическим сетям;

- дальнейшее обслуживание объекта.

Для получения более детальной информации необходимо связаться с менеджерами компании, предоставляющих полностью бесплатную консультацию, отвечая на наиболее распространенные вопросы клиентов, связанные с использованием установок, генерирующих альтернативную энергию.

Каковы преимущества автономных солнечных электростанций?

Перед тем как купить автономную солнечную электростанцию, необходимо обратить внимание на ряд основных преимуществ такой установки. К ним специалисты в сфере альтернативной энергетики относят такие:

- возможность обеспечения собственных нужд в электроэнергии;

- действие выгодного зеленого тарифа, по которому можно продавать электроэнергию государству;

- простота монтажа и дальнейшей эксплуатации станции;

- относительно непродолжительный срок окупаемости объекта;

- снижения зависимости от возможных перебоев с поставками электричества.

Как правило, благодаря зеленому тарифу установка автономных солнечных электростанций окупается приблизительно за 5 лет. Все зависит от мощности установленной электростанции.

Кроме вышеперечисленных преимуществ также стоит обратить внимание и на экологичность такого способа выработки электроэнергии. Это позволяет защитить окружающую среду от неблагоприятного воздействия на нее человеческой деятельности.