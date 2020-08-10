Автономные солнечные электростанции - выгодное решение

Профильные специалисты могут помочь с приобретением таких установок, их монтажом и введением в эксплуатацию. Прежде чем это сделать, необходимо обратить внимание на ряд важных особенностей, связанных с запуском автономной солнечной электростанции.
С чего начать установку и запуск автономных солнечных электростанций
Клиентам предоставляется полный комплекс услуг, связанных с запуском автономных солнечных электростанций, он включает в себя такие виды работ, как:
- - подбор наиболее оптимального типа СЭС;
- - учет всех особенностей конкретного объекта для установки батарей;
- - производство светочувствительных элементов и дополнительного оборудования;
- - доставка продукции непосредственно к клиенту;
- - монтаж автономной солнечной электростанции — на земле или на крыше;
- - подключение аппаратуры к существующим электрическим сетям;
- - дальнейшее обслуживание объекта.
Для получения более детальной информации необходимо связаться с менеджерами компании, предоставляющих полностью бесплатную консультацию, отвечая на наиболее распространенные вопросы клиентов, связанные с использованием установок, генерирующих альтернативную энергию.
Каковы преимущества автономных солнечных электростанций?
Перед тем как купить автономную солнечную электростанцию, необходимо обратить внимание на ряд основных преимуществ такой установки. К ним специалисты в сфере альтернативной энергетики относят такие:
- - возможность обеспечения собственных нужд в электроэнергии;
- - действие выгодного зеленого тарифа, по которому можно продавать электроэнергию государству;
- - простота монтажа и дальнейшей эксплуатации станции;
- - относительно непродолжительный срок окупаемости объекта;
- - снижения зависимости от возможных перебоев с поставками электричества.
Как правило, благодаря зеленому тарифу установка автономных солнечных электростанций окупается приблизительно за 5 лет. Все зависит от мощности установленной электростанции.
Кроме вышеперечисленных преимуществ также стоит обратить внимание и на экологичность такого способа выработки электроэнергии. Это позволяет защитить окружающую среду от неблагоприятного воздействия на нее человеческой деятельности.