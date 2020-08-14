Что учесть при покупке новой машины

Покупка автомобиля — сложный процесс. Важно знать, что нужно делать, какие вопросы задавать. Мы составили перечень тех моментов, которые стоит учитывать в процессе приобретения. Они помогут вам на каждом этапе, начиная с получения всех необходимых документов в автосалоне и заканчивая этапом покупки.
Предварительные исследования
Вы должны иметь четкое представление о том, что хотите, на что готовы потратить свои деньги. Тщательное исследование поможет вам купить авто, которое соответствует не только вашим потребностям, но и бюджету. Продажа машин в Киеве на https://anm.ukravto.ua/ru осуществляется в кредит, лизинг, одним платежом, поэтому вы с легкостью найдете подходящий финансовый вариант.
Основные моменты, которые важно учитывать при определении бюджета:
- 1. Убедитесь, что знаете, сколько можете потратить наличными или через кредитование.
- 2. Учитывайте ежемесячные расходы на страховку, топливо, обслуживание.
- 3. Узнайте обменную стоимость вашего текущего автомобиля, связавшись со специалистами «УкрАВТО».
- 4. Поставьте предел и придерживайтесь его.
- 5. Если вы знаете, какое авто хотите, изучите все доступные варианты: размер двигателя, виды топлива, комплектация.
- 6. Посмотрите на стандартные и дополнительные функции и технологии.
- 7. Сравните цены и спецификации для аналогичных авто.
Эти простые шаги помогут понять, насколько пожелания соответствуют вашим возможностям, а также найти достойные альтернативы, на которые вы раньше не обращали внимания.
Посещение дилера
Как только вы определитесь с выбором и бюджетом, следующим шагом станет поездка в дилерский центр. Очень важно осмотреть автомобиль и пройти тест-драйв, чтобы почувствовать его по-настоящему. Это удобное время, чтобы задать любые вопросы, которые у вас могли остаться. Специалисты «УкрАВТО» с радостью ответят на них.
Например, поинтересуйтесь:
- - какие типы, модели, варианты отделки салона вам могут предложить;
- - как долго длится гарантия производителя;
- - какие функции являются стандартными, что можно добавить;
- - имеется ли дополнительная гарантия дилера, на каких условиях.
Запишитесь на тест-драйв заранее, чтобы быть уверенным, что авто есть в наличии, доступно для езды. Не забудьте водительское удостоверение, документы на свою машину, если вы хотите воспользоваться программой Trade-in и обменять ее на новую версию.
Тест-драйв и покупка
Всегда используйте возможность тест-драйва. Если вы не уверены в автомобиле после поездки, попросите попробовать другой вариант или модель (для сравнения). Все устраивает? Тогда согласуйте оставшиеся моменты и условия приобретения. Если речь идет о кредите, то внимательно изучите детали: процентная ставка, сроки, любые сборы и платежи.
Наслаждайтесь вождением вашей новой машины!