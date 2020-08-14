Что учесть при покупке новой машины

Покупка автомобиля — сложный процесс. Важно знать, что нужно делать, какие вопросы задавать. Мы составили перечень тех моментов, которые стоит учитывать в процессе приобретения. Они помогут вам на каждом этапе, начиная с получения всех необходимых документов в автосалоне и заканчивая этапом покупки.









Предварительные исследования

Вы должны иметь четкое представление о том, что хотите, на что готовы потратить свои деньги. Тщательное исследование поможет вам купить авто, которое соответствует не только вашим потребностям, но и бюджету. Продажа машин в Киеве на https://anm.ukravto.ua/ru осуществляется в кредит, лизинг, одним платежом, поэтому вы с легкостью найдете подходящий финансовый вариант.

Основные моменты, которые важно учитывать при определении бюджета:

1. Убедитесь, что знаете, сколько можете потратить наличными или через кредитование. 2. Учитывайте ежемесячные расходы на страховку, топливо, обслуживание. 3. Узнайте обменную стоимость вашего текущего автомобиля, связавшись со специалистами «УкрАВТО». 4. Поставьте предел и придерживайтесь его. 5. Если вы знаете, какое авто хотите, изучите все доступные варианты: размер двигателя, виды топлива, комплектация. 6. Посмотрите на стандартные и дополнительные функции и технологии. 7. Сравните цены и спецификации для аналогичных авто.

Эти простые шаги помогут понять, насколько пожелания соответствуют вашим возможностям, а также найти достойные альтернативы, на которые вы раньше не обращали внимания.





Посещение дилера

Как только вы определитесь с выбором и бюджетом, следующим шагом станет поездка в дилерский центр. Очень важно осмотреть автомобиль и пройти тест-драйв, чтобы почувствовать его по-настоящему. Это удобное время, чтобы задать любые вопросы, которые у вас могли остаться. Специалисты «УкрАВТО» с радостью ответят на них.

Например, поинтересуйтесь:

- какие типы, модели, варианты отделки салона вам могут предложить;

- как долго длится гарантия производителя;

- какие функции являются стандартными, что можно добавить;

- имеется ли дополнительная гарантия дилера, на каких условиях.

Запишитесь на тест-драйв заранее, чтобы быть уверенным, что авто есть в наличии, доступно для езды. Не забудьте водительское удостоверение, документы на свою машину, если вы хотите воспользоваться программой Trade-in и обменять ее на новую версию.





Тест-драйв и покупка

Всегда используйте возможность тест-драйва. Если вы не уверены в автомобиле после поездки, попросите попробовать другой вариант или модель (для сравнения). Все устраивает? Тогда согласуйте оставшиеся моменты и условия приобретения. Если речь идет о кредите, то внимательно изучите детали: процентная ставка, сроки, любые сборы и платежи.

Наслаждайтесь вождением вашей новой машины!