Мягкие пуфики для ваших малышей

Особую популярность в Киеве и других городах Украины завоевали мягкие бескаркасные кресла. Они подходят не только для сидения, но и для игр, особенно, если модель выполнена в виде животного. Мягкие пуфики – это лучший выбор мебели для детей.





Виды кресел

Существует множество разновидностей мягких пуфов, которые можно выбирать в зависимости от предназначения и предпочтений малыша. Также мебель должна подходить по размеру и гармонично смотреться в интерьере комнаты. Итак, кресла можно разделить на несколько видов:

1. Пуф – он может быть выполнен в виде круга, квадрата, разделен на несколько сегментов. Детям нравятся пуфы, выполненные в виде животных. Изделия используются в качестве альтернативы стулу либо применяются для активных игр.

2. Кресло-мешок – бескаркасная модель мебели с легкостью примет форму спины человека, который садится в него. Детские варианты выполняются в ярких цветах и отлично вписываются в интерьер.

3. Пуф-зверь или герой мультфильма – лучший вариант для декорирования детской.

4. Плоские сидения, выполненные в круглой форме, прекрасно подходят для игр или утренней гимнастики.

Малышу будет интересно заниматься и играть на ярком кресле, которое прекрасно подходит для домашней обстановки.





Из чего выполнено кресло

Мягкие кресла должны достаточно легко очищаться от загрязнений, так как детские игры могут быть достаточно неаккуратными. Поэтому большая часть мягких пуфов имеет съемный чехол, которые легко стирать. Внутри – герметичная оболочка, в которой содержится наполнитель. В качестве наполнителя для детских пуфов используют вспененный пенополистирол, который не выделяет токсичных веществ и имеет высокую прочность. Такой материал не впитывает влагу и не собирает пыль и другие вещества, которые могут навредить вашему малышу.

Пенопласт, из которого состоит внутренняя часть кресел, имеет высокую прочность. Он не будет деформироваться и портится от постоянного давления, дети могут бросать кресла и играть ими, оставаясь при этом в безопасности. Мягкий пуф можно стирать и сушить, после сушки они приобретут начальную форму и внешний вид.

Вы можете купить пуфики для своего ребенка либо на подарок молодой семье. Такие кресла имеют низкую цену, благодаря чему пользуются огромной популярностью. Кресло мешок, обычный пуф или мультяшный герой – такой подарок станет отличным вариантом для каждого ребенка.