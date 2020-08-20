Можно ли собрать коллекцию лучших ножей в истории?

Как бы то ни было, считается, что коллекционирование – дело не из дешёвых. К тому же ещё и хлопотное. Большинство ножей, ставших этапными в отрасли, произведены за границей и довольно давно. Это сказывается на их цене не в лучшую сторону.

Но в наше время появился один крайне занятный вариант для коллекционера не располагающего большими финансовыми ресурсами. Если вы лишены снобизма и вас устроит просто нож, как образец дизайна и инженерной работы, вам не обязательно собирать «подлинники». В конце-концов, это просто вещи, не так ли?

Если вы согласны с таким утверждением, необъятный рынок китайских реплик к вашим услугам! Китайцы, кажется, повторили в металле чуть ли ни все ножи, которые хотя бы чего-то стоят. Если внимательно поискать, среди этих реплик можно найти весьма приличные. Купить их будет несложно и совсем не дорого.

Чуть ниже мы приведём примеры нескольких таких реплик. Возможно, для кого то их покупка станет хорошим стартом в увлекательном деле коллекционирования ножей.

Важное примечание – ни на одном из приведённых здесь ножей не будет «тех самых» бренднеймов. Это реплики, а не подделки!

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Нож представляет собой довольно близкую реплику The Buck Model 110 – ножа знакового, можно сказать, исторически значимого. Этот нож можно назвать своего рода Ford Т от мира ножей. Фирма Buck производила эту модель более 50-ти лет и выпустила более миллиона штук. Сколько произведено реплик и подражаний вообще не поддаётся исчислению.

Нож исходно американский. Потому оригинал “влетит в копеечку”. Тогда как вполне пристойная реплика обойдётся вам совсем недорого.

7019 LFT - https://grandway.ua/nozh-skladnoj-7019-lft/

Перед нами реплика самого настоящего джентльменского ножа. Такие ножи серьёзные мужчины конца XIX начала XX века носили с собой постоянно. Просто потому, что вскрывать конверты, чистить трубку, отрезать кончик сигары чем то всё-таки надо. Джентльмен не будет для этих дел использовать зубы или ногти. Он просто не так воспитан.

В Штатах такой нож назывался «орешек». Подразумевалось, что носить его в кармане так же просто и естественно, как горсть арахиса или семечек.





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Кстати, о джентльменах. В фильме Казино Рояль этой «выкидушке» отведена немалая доля экранного времени. Серия о британском суперагенте давно известна такой вот «ненавязчивой» рекламой товаров премиум класса. Часы Omega, автомобили Aston Martin... И ножи Mikov Predator.

Оригинал является вещью, которую позволят себе или настоящие «баре» или совсем уж увлечённые коллекционеры.