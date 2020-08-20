Можно ли собрать коллекцию лучших ножей в истории?

Как бы то ни было, считается, что коллекционирование – дело не из дешёвых. К тому же ещё и хлопотное. Большинство ножей, ставших этапными в отрасли, произведены за границей и довольно давно. Это сказывается на их цене не в лучшую сторону.
Но в наше время появился один крайне занятный вариант для коллекционера не располагающего большими финансовыми ресурсами. Если вы лишены снобизма и вас устроит просто нож, как образец дизайна и инженерной работы, вам не обязательно собирать «подлинники». В конце-концов, это просто вещи, не так ли?
Если вы согласны с таким утверждением, необъятный рынок китайских реплик к вашим услугам! Китайцы, кажется, повторили в металле чуть ли ни все ножи, которые хотя бы чего-то стоят. Если внимательно поискать, среди этих реплик можно найти весьма приличные. Купить их будет несложно и совсем не дорого.
Чуть ниже мы приведём примеры нескольких таких реплик. Возможно, для кого то их покупка станет хорошим стартом в увлекательном деле коллекционирования ножей.
Важное примечание – ни на одном из приведённых здесь ножей не будет «тех самых» бренднеймов. Это реплики, а не подделки!
283 CW
Нож представляет собой довольно близкую реплику The Buck Model 110 – ножа знакового, можно сказать, исторически значимого. Этот нож можно назвать своего рода Ford Т от мира ножей. Фирма Buck производила эту модель более 50-ти лет и выпустила более миллиона штук. Сколько произведено реплик и подражаний вообще не поддаётся исчислению.
Нож исходно американский. Потому оригинал “влетит в копеечку”. Тогда как вполне пристойная реплика обойдётся вам совсем недорого.
7019 LFT - https://grandway.ua/nozh-skladnoj-7019-lft/
Перед нами реплика самого настоящего джентльменского ножа. Такие ножи серьёзные мужчины конца XIX начала XX века носили с собой постоянно. Просто потому, что вскрывать конверты, чистить трубку, отрезать кончик сигары чем то всё-таки надо. Джентльмен не будет для этих дел использовать зубы или ногти. Он просто не так воспитан.