Ботинки или угги: что выбрать на зиму?

Свободные и легкие угги или женские зимние ботинки с прочной подошвой? Чтобы сделать правильный выбор, достаточно узнать об особенностях этих моделей обуви.





Угги и ботинки — в чем разница?

Разницу между ботинками и уггами можно заметить невооруженным взглядом. Если угги напоминают дутые бесформенные сапоги, то ботинки — это более строгая форма, шнуровка и прочная подошва. Кроме внешнего вида, обувь отличается по:

- материалу верха и подошвы;

- утеплителю;

- износоустойчивости;

- сфере использования;

- цене.

Прежде всего в сравнение идут материалы, из которых сшита обувь. И угги, и ботинки могут быть сделаны из натуральных или синтетических материалов. Угги зачастую шьют из замши, швы хорошо видны снаружи. В зимнее время замша требует тщательного ухода, поскольку плохо переносит влагу и не очень любит морозы. Если вы готовы ежедневно уделять время уходу за обувью, то наверняка сможете сохранить первоначальный вид надолго.

Ботинки шьют преимущественно из натуральной или искусственной кожи, а также замши и нубука. Кожзам имеет преимущество только в низкой цене, но для прочности и защиты от холода предпочтительны натуральные материалы. Замша и нубук более восприимчивы к влаге и перепадам температур, тогда как натуральная кожа обеспечивает хороший воздухообмен и сохраняет тепло. Обработка водоотталкивающими средствами делает кожу еще более устойчивой к зимним условиям.

Угги из натуральной замши обычно утепляют натуральным мехом. Это наиболее надежный вариант утеплителя для зимы: мех помогает сохранить ноги в тепле. Ботинки также утепляют натуральным мехом, используют овечью шерсть и синтетические утеплители.





Куда ходить в ботинках и уггах?

Женские зимние ботинки отличаются разнообразным дизайном, поэтому их можно носить и на прогулку, и в офис, и в театр. Они отлично сочетаются с повседневным городским стилем, их можно носить как с джинсами, так и с платьем. Угги отличаются более специфическим внешним видом и вписываются в самые простые образы для прогулок и путешествий.



