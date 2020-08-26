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25 августа 20, 21:30
Ботинки или угги: что выбрать на зиму?
женские зимние ботинки
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Выбирая обувь на зиму, мы стремимся найти теплый, комфортный и стильный вариант

Свободные и легкие угги или женские зимние ботинки с прочной подошвой? Чтобы сделать правильный выбор, достаточно узнать об особенностях этих моделей обуви.


Угги и ботинки — в чем разница?

Разницу между ботинками и уггами можно заметить невооруженным взглядом. Если угги напоминают дутые бесформенные сапоги, то ботинки — это более строгая форма, шнуровка и прочная подошва. Кроме внешнего вида, обувь отличается по:

  • - материалу верха и подошвы;

  • - утеплителю;

  • - износоустойчивости;

  • - сфере использования;

  • - цене.

Прежде всего в сравнение идут материалы, из которых сшита обувь. И угги, и ботинки могут быть сделаны из натуральных или синтетических материалов. Угги зачастую шьют из замши, швы хорошо видны снаружи. В зимнее время замша требует тщательного ухода, поскольку плохо переносит влагу и не очень любит морозы. Если вы готовы ежедневно уделять время уходу за обувью, то наверняка сможете сохранить первоначальный вид надолго.

Ботинки шьют преимущественно из натуральной или искусственной кожи, а также замши и нубука. Кожзам имеет преимущество только в низкой цене, но для прочности и защиты от холода предпочтительны натуральные материалы. Замша и нубук более восприимчивы к влаге и перепадам температур, тогда как натуральная кожа обеспечивает хороший воздухообмен и сохраняет тепло. Обработка водоотталкивающими средствами делает кожу еще более устойчивой к зимним условиям.

Угги из натуральной замши обычно утепляют натуральным мехом. Это наиболее надежный вариант утеплителя для зимы: мех помогает сохранить ноги в тепле. Ботинки также утепляют натуральным мехом, используют овечью шерсть и синтетические утеплители.


Куда ходить в ботинках и уггах? 

Женские зимние ботинки отличаются разнообразным дизайном, поэтому их можно носить и на прогулку, и в офис, и в театр. Они отлично сочетаются с повседневным городским стилем, их можно носить как с джинсами, так и с платьем. Угги отличаются более специфическим внешним видом и вписываются в самые простые образы для прогулок и путешествий.
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