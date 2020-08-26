ТОП-10 экономичных дизельных авто

Сэкономить еще больше можно, приобретая талоны на топливо: в момент их оплаты стоимость дизеля фиксируется, следовательно, это убережет от непредвиденного подорожания горючего. Представляем Вашему вниманию самые экономичные дизельные автомобили в разных ценовых сегментах.

Для наглядного представления, расположим все авто в порядке увеличения показателей расхода. Топ-10 выглядит следующим образом.

Звание «самый экономичный дизель» в мире по праву принадлежит хэтчбеку Opel Corsa. Он показывает рекордно низкий расход дизеля в 3,2 л/100 км. Помимо этого, эксперты отмечают экологичность авто – двигатель выбрасывает в атмосферу минимальное количество вредных соединений. Не остается без внимания и качественная подвеска хэтчбека, повышенная безопасность и улучшенная шумоизоляция.

Серебряный призер рейтинга – Citroen C4 Cactus. Необычный экстравагантный автомобиль показывает расход в 3,5 л/100 км. Для достижения такого показателя разработчики оснастили автомобиль довольно слабым двигателем, что является существенным недостатком данного хэтчбека.

Замыкает тройку самых экономичных дизельных авто легковой Kia Rio с показателем расхода в 3,6 л на 100 км. Этот автомобиль получил признание в мире за сочетание низкой цены и экономичности в обслуживании. Авто имеет достойный внешний вид, уютный салон, отличную шумоизоляцию и мощный двигатель объемом в 1,6 л.

Имеет расход топлива 3,6 л/100 км при 1,5-литровом двигателе. Мотор выдает мощность в 116 лошадиных сил.

Средний расход при умеренной езде составляет 4 литра на 100 км. Автомобиль признан одним из лучших в своем классе, несмотря на многочисленные споры автоэкспертов по поводу его внешнего вида. Имеет восьмиступенчатую коробку передач и задний привод.

Этот «немец» оптимален для тех, кто любит много путешествовать на своем автомобиле, наматывая за год более 30 тыс. км. Opel Astra – это динамичная машина со средним расходом 3,7 литра на 100 км.

Создатели автомобиля хорошо потрудились не только над дизайном. Практически до совершенства довели силовой агрегат авто – дизельный двигатель объемом 1,6 л позволяет экономить до 20% топлива при разгоне, торможении и работе на холостых оборотах. Средний расход Peugeot 308 составляет 3,8 литра.

Средний расход этого надежного седана, любимого не только немцами, составляет 4 литра на 100 км.

Самый экономичный дизельный автомобиль в категории внедорожников. Владельцы отмечают просторный комфортный салон, легкость управления и хорошую проходимость. В ЭКО-режиме автомобиль расходует в среднем 3,5-4 л/100 км.

Один из самых популярных автомобилей в Украине обладает средним расходом 4,1 литра. Обновленная версия авто предстала не только в улучшенном дизайне, но и с оптимальными эксплуатационными характеристиками.

Технологии не стоят на месте, благодаря чему экономичные дизельные авто сегодня – это реальность. Все представленные модели весьма недороги, благодаря чему купить их может практически каждый. Не тратьте большие средства на топливо – выбирайте экономичные дизельные авто!