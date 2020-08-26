НБУ: как не попасть на ставку по займам 1700% вместо 0%

Официальный сайт Нацбанка опубликовал информацию для заемщиков, которые любят обращаться в микрофинансовые компании за кредитом. Процентная ставка в 0% часто используется для привлечения внимания. Не попасть на удочку помогут несколько правил.

Сегодня мы часто можем увидеть рекламу в сети и на улице, где МФО обещают лучшую процентную ставку – 0%. На самом деле заемщик может получить ставку под 100%, 200% и даже 1700% годовых.

Процентная ставка 0% может действовать в течение определенного льготного периода.

Как сообщает сервис по выдаче кредитов онлайн crezu.com.ua, компании предлагают беспроцентный займ новичкам – заемщикам, которые еще не оформляли микрозайм в данной финансовой организации. Это акция, которая предоставляется разово. Следующий займ предоставляется на стандартных условиях. К сожалению, некоторые заемщики не читают условия договора, поэтому это вызывает негативное отношение к рынку онлайн кредитования.

Льготный период действует ограниченное время. Например, при условии, что человек возьмет займ на 14 дней или 5 дней. Затем ставка может резко вырасти. Именно здесь могут скрываться высокие проценты – 200%, 300% годовых.

Также Нацбанк рекомендует быть внимательным, ведь небанковские организации предлагают ставку 1-2%, но применяется она не на год, а на день. Для небольшого займа на несколько дней переплата небольшая, однако при долге сроком на 2-3 месяца комиссия в пользу компании значительно вырастет.

Третья рекомендация, публикуемая на сайте НБУ – сразу разбираться с санкциями при просрочках и с графиком платежей. Регулятор предупреждает: именно штрафы могут раздуть итоговую стоимость кредита. Есть кредиторы, которые автоматически увеличат ставку, если вы просрочили платеж.

Совет! Вносите средства для погашения кредита заблаговременно с учетом времени зачисления денег на счет.

Например, процент за просрочку может быть 2% от суммы долга, а также процентная ставка увеличивается еще на 2%.



Какие меры предпринимает Нацбанк

НБУ выступает на стороне инициативы изменений законодательства, где содержатся требования к раскрытию истиной процентной ставки по микрокредиту сроком до 30 дней и на сумму до 1 минимальной зарплаты. Сейчас закону предстоит пройти второе чтение в парламенте. Кроме требований к раскрытию полной информации в законе предусмотрены поправки к штрафам. Предлагается установить максимальную планку, которую МФО сможет взять с должников.



