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31 августа 20, 18:15
Цвета глазами пушистых питомцев
кот
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Домашние пушистые питомцы имеют органы чувств, отличающиеся от человеческих. Они функционируют по-другому, сформировавшись для ночной охоты за время эволюции


Как видят кошки?

В отличие от человеческих глаз, кошачьи глаза более чувствительны к свету, поэтому они замечательно видят в сумерках. Это обусловлено структурой кошачьего глаза: на задней части сетчатки расположен тапетум (отражательная оболочка), которая отвечает за хорошую видимость в ночное время.

До недавнего времени считалось, что кошки видят только черно-белую цветовую гамму, утратив в процессе эволюции способность видеть другие цвета. Однако выяснилось, что они все же различают несколько оттенков:

  • - зеленый;

  • - серый;

  • - желтый;

  • - синий;

  • - красный (в виде зеленого);

  • - фиолетовый (в виде синего).

Если сравнивать восприятие цветов котов с нашим, то скорее оно напоминает зрение у людей-дальтоников. А острота зрения у пушистиков ниже, чем у человека, в 10 раз.


Что нужно для укрепления зрения кошкам?

Для хорошего здоровья и острого зрения кошке необходим сбалансированный рацион. Одним из главных веществ, которое должно содержаться в еде, является таурин. Оно представляет собой аминокислоту, которая не синтезируется в кошачьем организме. Поэтому нужно тщательно подбирать корм с содержанием таурина. Купить можно такой корм для котов в ALLO и быть уверенным в его качестве.

Кроме благотворного воздействия на иммунную систему и внешний вид питомцев, таурин влияет на работу сетчатки глаз. Поэтому достаточное его поступление в организм обеспечит острое зрение у котов.
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