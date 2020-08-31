Цвета глазами пушистых питомцев





Как видят кошки?

В отличие от человеческих глаз, кошачьи глаза более чувствительны к свету, поэтому они замечательно видят в сумерках. Это обусловлено структурой кошачьего глаза: на задней части сетчатки расположен тапетум (отражательная оболочка), которая отвечает за хорошую видимость в ночное время.

До недавнего времени считалось, что кошки видят только черно-белую цветовую гамму, утратив в процессе эволюции способность видеть другие цвета. Однако выяснилось, что они все же различают несколько оттенков:

- зеленый;

- серый;

- желтый;

- синий;

- красный (в виде зеленого);

- фиолетовый (в виде синего).

Если сравнивать восприятие цветов котов с нашим, то скорее оно напоминает зрение у людей-дальтоников. А острота зрения у пушистиков ниже, чем у человека, в 10 раз.





Что нужно для укрепления зрения кошкам?

Для хорошего здоровья и острого зрения кошке необходим сбалансированный рацион. Одним из главных веществ, которое должно содержаться в еде, является таурин. Оно представляет собой аминокислоту, которая не синтезируется в кошачьем организме. Поэтому нужно тщательно подбирать корм с содержанием таурина. Купить можно такой корм для котов в ALLO и быть уверенным в его качестве.

Кроме благотворного воздействия на иммунную систему и внешний вид питомцев, таурин влияет на работу сетчатки глаз. Поэтому достаточное его поступление в организм обеспечит острое зрение у котов.



