Цвета глазами пушистых питомцев

Как видят кошки?
В отличие от человеческих глаз, кошачьи глаза более чувствительны к свету, поэтому они замечательно видят в сумерках. Это обусловлено структурой кошачьего глаза: на задней части сетчатки расположен тапетум (отражательная оболочка), которая отвечает за хорошую видимость в ночное время.
До недавнего времени считалось, что кошки видят только черно-белую цветовую гамму, утратив в процессе эволюции способность видеть другие цвета. Однако выяснилось, что они все же различают несколько оттенков:
- зеленый;
- серый;
- желтый;
- синий;
- красный (в виде зеленого);
- фиолетовый (в виде синего).
Если сравнивать восприятие цветов котов с нашим, то скорее оно напоминает зрение у людей-дальтоников. А острота зрения у пушистиков ниже, чем у человека, в 10 раз.
Что нужно для укрепления зрения кошкам?
Для хорошего здоровья и острого зрения кошке необходим сбалансированный рацион. Одним из главных веществ, которое должно содержаться в еде, является таурин. Оно представляет собой аминокислоту, которая не синтезируется в кошачьем организме. Поэтому нужно тщательно подбирать корм с содержанием таурина. Купить можно такой корм для котов в ALLO и быть уверенным в его качестве.
Кроме благотворного воздействия на иммунную систему и внешний вид питомцев, таурин влияет на работу сетчатки глаз. Поэтому достаточное его поступление в организм обеспечит острое зрение у котов.