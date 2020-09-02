Возможности лечения рака печени за границей

И это правильное решение, ведь ведущие зарубежные клиники демонстрируют значительные успехи в борьбе с раком печени.





Как лечат рак печени?

Лечение рака печени в зарубежных клиниках осуществляется с применением наиболее современных методик. При составлении плана лечения учитывают такие факторы, как размеры и локализация опухоли, стадия болезни, функциональное состояние печени.

Основные методики лечения новообразований печени:

1. Хирургическое вмешательство. 2. Локальные методы лечения. 3. Медикаментозное лечение. 4. Лучевая терапия.



Хирургическое лечение

Хирургическое вмешательство является основным методом лечения рака печени. Но стоит отметить, что далеко не все опухоли печени резектабельны. Так, операция рака печени может быть проведена лишь при умеренных размерах опухоли (менее 5 см) и сохранной функции печени.

Во время операции врач удаляет пораженную опухолью часть печени. Оставшаяся часть печени полностью возьмет на себя всю нагрузку. На ранних стадиях рака также может быть проведена операция по трансплантации печени. Лечение рака печени 3 стадии требует использования других методик.





Локальные методы лечения

Очень часто к зарубежным онкологам обращаются пациенты уже с неоперабельной опухолью печени. Однако и в этом случае врачи смогут предложить эффективные способы решения проблемы.

В частности, могут быть успешно применены методы локальной деструкции опухоли печени:

1. Химиоэмболизация. Методика основана на введении в кровеносный сосуд, питающий опухоль, микросфер с химиопрепаратом. Микросферы механически закупоривают просвет сосуда и прекращается кровоснабжение опухоли. При этом микросферы медленно (в течение месяца) выделяют химиопрепарат, который разрушает раковые клетки. 2. Радиоэмболизация. Методика похожа на химиоэмболизацию. Однако при радиоэмболизации в сосуд, питающий опухоль, вводят гранулы с радиоактивным веществом. Под действием ионизирующего излучения раковые клетки погибают. 3. Радиочастотная абляция. Методика предполагает введение в опухоль печени электродов и воздействие на нее радиочастотными импульсами. Вследствие нагревания тканей печени опухоль разрушается. 4. Чрескожная инъекция этанола. Технология предполагает введение этанола непосредственно в опухоль.



Медикаментозная терапия

Известно, что традиционная системная химиотерапия при раке печени применяется редко по причине низкой эффективности. Ученые задались целью создать такой лекарственный препарат, который будет действенным при раке печени. Впоследствии им это удалось.

Речь идет о таргетных препаратах, в частности, о Сорафенибе. Таргетные препараты обладают способностью прицельно воздействовать на генные мишени раковых клеток. В результате замедляется прогрессирование опухоли. Таргетная терапия особенно актуальна при лечении рака печени на последней стадии.

Таргетную терапию активно применяют в Израиле. В настоящее время лечение рака печени в Израиле осуществляется с применением комбинации инновационных препаратов Атезолизумаб и Бевацизумаб. Согласно результатам клинических исследований, эти лекарства существенно повышают выживаемость пациентов с неоперабельной опухолью печени.





Преимущества лечения рака печени за границей

Ведущие онкологические клиники Германии, Израиля, Турции предлагают эффективные программы лечения рака печени, в том числе рака печени 4 стадии.

Среди преимуществ лечения рака печени за рубежом стоит отметить:

- Высокую квалификацию врачей.

- Точную диагностику рака печени.

- Оснащенность клиник современным оборудованием.

- Применение передовых методик лечения.

- Доступность инновационных противоопухолевых препаратов.

- Комфортные условия пребывания в клинике.

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