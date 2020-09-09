Устройство фасада с PIR-плитами

Утепленный фасад является обязательным условием энергоэффективного дома наряду с вентиляцией и качественными окнами. Грамотное сочетание этих элементов делает дом по-настоящему уютным, а также дает возможность экономить на отоплении.
В этой статье специалисты «Хомстил Групп» рассказывают, как утеплить фасад, используя многослойную систему теплоизоляции PIR с применением сэндвич-панелей Gór-Stal (Польша). По сути, это классическая, проверенная временем технология.
Что такое PIR-панели
Это ультрасовременный строительный материал, обладающий:
- - рекордно низкой теплопроводностью;
- - высокой пожарной безопасностью;
- - экологичностью.
Отличительной чертой материала является сердечник из утеплителя на основе жесткого пенополиуретана. PIR панели имеют небольшой вес, что позволяет значительно упростить их транспортировку и монтаж даже в сложных погодных условиях.
Что нужно для утепления коробки здания
Приступая к работе, позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой было следующее:
- - клей-пена;
- - фольгированный скотч;
- - крепежи для фиксации под конструкции из деревянных реек и финишной доски;
- - облицовка фасада из декоративной фасадной доски.
Ну и, конечно же, утеплительные плиты ПИР от «Хомстил Групп» — официального дистрибьютора польской продукции Gór-Stal в Украине.
Этапы утепления стен
Для начала следует очистить стены от пыли и строительного мусора. Основание должно быть крепким и сухим. Даже если стена будет немного кривая, прочные панели PIR легко компенсируют этот недостаток.
Утеплительные панели фиксируются при помощи монтажного клея, избегая щелей и зазоров между плитами. Данный способ монтажа имеет неоспоримое преимущество: нет необходимости в тщательной подгонке плит утеплителя под обрешетку, которая будет смонтирована следующим этапом.
Полезный лайфхак! Пока пена не набрала прочность, используем фасадные дюбели.
Щелей в слое утеплителя быть не должно, их мы заполняем клеем-пеной. Проклеиваем стыки фольгированным скотчем, что исключает потребность в ветрозащитной пленке.
Под финишную отделку следует использовать каркас из деревянной обрешетки, смонтированной вертикально или горизонтально. Направление монтажа полностью зависит от дизайна облицовочной доски и вашего желания. Такая установка не нарушает теплоизоляцию, оставляя ее контур целостным.
В конце используются дюбели-гвозди, которые дополнительно закрепят теплоизоляцию к стене через обрешетку. К последней крепится финишная отделка фасада — декоративная доска.
Сегодня утеплительные плиты Gór-Stal активно используются в ряде строительств по всей стране, а продажи «Хомстил Групп» активно набирают обороты, что еще раз подтверждает эффективность, надежность и долговечность материалов польского производства. Чтобы просмотреть примеры реализованных работ компании, жмите ссылку http://khomsteel.com.ua/ru/nashi-obyekty/. Уверены, вам понравится, и вы также захотите стать клиентом дистрибьютора в Украине.