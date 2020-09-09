Устройство фасада с PIR-плитами

Утепленный фасад является обязательным условием энергоэффективного дома наряду с вентиляцией и качественными окнами. Грамотное сочетание этих элементов делает дом по-настоящему уютным, а также дает возможность экономить на отоплении.

В этой статье специалисты «Хомстил Групп» рассказывают, как утеплить фасад, используя многослойную систему теплоизоляции PIR с применением сэндвич-панелей Gór-Stal (Польша). По сути, это классическая, проверенная временем технология.

Что такое PIR-панели

Это ультрасовременный строительный материал, обладающий:

- рекордно низкой теплопроводностью;

- высокой пожарной безопасностью;

- экологичностью.

Отличительной чертой материала является сердечник из утеплителя на основе жесткого пенополиуретана. PIR панели имеют небольшой вес, что позволяет значительно упростить их транспортировку и монтаж даже в сложных погодных условиях.

Что нужно для утепления коробки здания

Приступая к работе, позаботьтесь о том, чтобы у вас под рукой было следующее:

- клей-пена;

- фольгированный скотч;

- крепежи для фиксации под конструкции из деревянных реек и финишной доски;

- облицовка фасада из декоративной фасадной доски.

Ну и, конечно же, утеплительные плиты ПИР от «Хомстил Групп» — официального дистрибьютора польской продукции Gór-Stal в Украине.

Этапы утепления стен

Для начала следует очистить стены от пыли и строительного мусора. Основание должно быть крепким и сухим. Даже если стена будет немного кривая, прочные панели PIR легко компенсируют этот недостаток.

Утеплительные панели фиксируются при помощи монтажного клея, избегая щелей и зазоров между плитами. Данный способ монтажа имеет неоспоримое преимущество: нет необходимости в тщательной подгонке плит утеплителя под обрешетку, которая будет смонтирована следующим этапом.

Полезный лайфхак! Пока пена не набрала прочность, используем фасадные дюбели.

Щелей в слое утеплителя быть не должно, их мы заполняем клеем-пеной. Проклеиваем стыки фольгированным скотчем, что исключает потребность в ветрозащитной пленке.

Под финишную отделку следует использовать каркас из деревянной обрешетки, смонтированной вертикально или горизонтально. Направление монтажа полностью зависит от дизайна облицовочной доски и вашего желания. Такая установка не нарушает теплоизоляцию, оставляя ее контур целостным.

В конце используются дюбели-гвозди, которые дополнительно закрепят теплоизоляцию к стене через обрешетку. К последней крепится финишная отделка фасада — декоративная доска.

Сегодня утеплительные плиты Gór-Stal активно используются в ряде строительств по всей стране, а продажи «Хомстил Групп» активно набирают обороты, что еще раз подтверждает эффективность, надежность и долговечность материалов польского производства. Чтобы просмотреть примеры реализованных работ компании, жмите ссылку http://khomsteel.com.ua/ru/nashi-obyekty/. Уверены, вам понравится, и вы также захотите стать клиентом дистрибьютора в Украине.