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16 сентября 20, 16:51
Что нужно знать, перед тем как купить новую квартиру?
купить квартиру в новострое Днепр,
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Покупка квартиры является весьма волнительным, щепетильным и одновременно приятным процессом. Особенно, когда речь идет о варианте на этапе строительства

Чтобы подавить сомнения и перестраховаться, нужно знать о многих нюансах. Это позволит выгодно купить квартиру в новострое Днепр, а самое главное - на сто процентов оправдать ожидания, не разочароваться в столь крупном вложении. 


На чем обязательно сделать акцент?

С каждым годом жилье в новострое пользуется все большим спросом. А все благодаря его неоспоримым преимуществам. Для постройки таких домов используются новые строительные материалы, современные инженерные системы А стоимость недвижимости порой в два раза ниже, чем аналогичные предложения на «вторичке».

Перед покупкой квартиры важно проанализировать ряд моментов:

Чрезмерно низкая стоимость свидетельствует о проблемах у застройщика или о демпинге на рынке, из-за чего стройка часто замораживается.
Стоит ознакомиться с информацией о портфеле недвижимости застройщика, сроках введения в эксплуатацию, отзывами о застройщике на рынке недвижимости, изучить, как возводились предыдущие объекты.

Более того, когда вы делаете выбор в пользу того или иного застройщика, также нужно обратить внимание на:

- Стоимость квартиры. Она не должна быть намного ниже, чем средняя на рынке; 

- Наличие офиса. У любой компании должно быть представительство в городе, где возводятся объекты; 

- История компании. Делайте акцент на отзывах клиентов, которые уже имели опыт сотрудничества с застройщиком или девелопером. 


С каким застройщиком начинать сотрудничество?

Alef Estate – один из крупнейших девелоперов Днепра, предпочитающих нестандартные современные решения. Клиенты гарантированно оправдают свои ожидания, так как сотрудники компании регулярно встречаются с ними, рассказывают о ходе работ, планах, связанных с развитием инфраструктуры на территории. Девелопер следует принципам контактности, ответственности, подробно консультирует клиентов и предлагает убедиться в качестве строительного процесса собственными глазами на строительной площадке.

Все желающие могут ознакомиться с проектами, разрешением на строительство. Проверить ход работ можно не только документально, но и лично посетить строительную площадку.

ЖК располагаются в тихих, спокойных местах с живописной природой в самом центре города. В непосредственной близости находятся крупные торговые центры. Не стоит забывать о полноценной инфраструктуре, включающей в себя все необходимое для комфортной жизни. Чтобы получить более детальную информацию, связывайтесь с менеджерами компании и подробно консультируйтесь с ними. Они ответят на вопросы и озвучат стоимость разных вариантов.
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