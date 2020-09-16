Что нужно знать, перед тем как купить новую квартиру?

Чтобы подавить сомнения и перестраховаться, нужно знать о многих нюансах. Это позволит выгодно купить квартиру в новострое Днепр, а самое главное - на сто процентов оправдать ожидания, не разочароваться в столь крупном вложении.



На чем обязательно сделать акцент?



С каждым годом жилье в новострое пользуется все большим спросом. А все благодаря его неоспоримым преимуществам. Для постройки таких домов используются новые строительные материалы, современные инженерные системы А стоимость недвижимости порой в два раза ниже, чем аналогичные предложения на «вторичке».



Перед покупкой квартиры важно проанализировать ряд моментов:



Чрезмерно низкая стоимость свидетельствует о проблемах у застройщика или о демпинге на рынке, из-за чего стройка часто замораживается.

Стоит ознакомиться с информацией о портфеле недвижимости застройщика, сроках введения в эксплуатацию, отзывами о застройщике на рынке недвижимости, изучить, как возводились предыдущие объекты.



Более того, когда вы делаете выбор в пользу того или иного застройщика, также нужно обратить внимание на:

- Стоимость квартиры. Она не должна быть намного ниже, чем средняя на рынке;

- Наличие офиса. У любой компании должно быть представительство в городе, где возводятся объекты;

- История компании. Делайте акцент на отзывах клиентов, которые уже имели опыт сотрудничества с застройщиком или девелопером.



С каким застройщиком начинать сотрудничество?



Alef Estate – один из крупнейших девелоперов Днепра, предпочитающих нестандартные современные решения. Клиенты гарантированно оправдают свои ожидания, так как сотрудники компании регулярно встречаются с ними, рассказывают о ходе работ, планах, связанных с развитием инфраструктуры на территории. Девелопер следует принципам контактности, ответственности, подробно консультирует клиентов и предлагает убедиться в качестве строительного процесса собственными глазами на строительной площадке.



Все желающие могут ознакомиться с проектами, разрешением на строительство. Проверить ход работ можно не только документально, но и лично посетить строительную площадку.



ЖК располагаются в тихих, спокойных местах с живописной природой в самом центре города. В непосредственной близости находятся крупные торговые центры. Не стоит забывать о полноценной инфраструктуре, включающей в себя все необходимое для комфортной жизни. Чтобы получить более детальную информацию, связывайтесь с менеджерами компании и подробно консультируйтесь с ними. Они ответят на вопросы и озвучат стоимость разных вариантов.