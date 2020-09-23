Польза кардиотренажеров при похудении - Orbitreki.com.ua

Механизм прост – бег, плавание, прыжки, езда на велосипеде запускают в организме процессы распада жира – разгоняется обмен веществ, расходуются калории. Помимо этого, происходит:

- укрепление сердечной мышцы, сосудов, связок, мышц ;

- повышение тонуса организма – умеренные физнагрузки благотворно сказываются на психологическом состоянии человека;

- укрепление иммунитета.

Регулярно выполняемые кардиотренировки позволят быстро прийти в форму, заметно улучшить настроение и самочувствие.

Чтобы чувствовать себя хорошо, надо трижды в неделю делать зарядку в следующем порядке:

1. Разминка, которая подготовит организм.

2. Непосредственно тренировка на кардиотренажере.

3. Силовые упражнения.

Кардиотренажеры: какие они бывают и зачем нужны

Существует три основных вида кардиотренажеров, рассмотрим отличительные характеристики каждого из них.

Орбитреки

orbitreki.com.ua - тренажеры, совмещающие в себе функции беговой дорожки, велотренажера и степпера еще известны как эллиптические. В ходе занятия вам предстоит переставлять ноги или крутить педали с эллиптической амплитудой. При тренировке на орбитреке задействуются не только мышцы нижней части тела, но и руки, плечи, спина – прорабатываются все зоны, даже те, которые обычно остаются незадействованными при занятиях фитнесом.

Плюсы:

- простота использования;

- возможность настройки;

- минимальная нагрузка на коленные суставы;

- бесшумность работы.

Беговые дорожки

Бег – естественный вид физической активности. Благодаря специальным приспособлениям, делать это можно не только на улице, но и дома. В ходе занятий на беговой дорожке сжигается большое количество калорий – более 600 ккал в час. Конкурентов по этому параметру среди кардиотренажеров нет.

Плюсы:

- подходит новичкам и опытным спортсменам;

- становится полноценной заменой беговым тренировкам на улице;

- позволяет варьировать нагрузку.

Велотренажеры

Кардиотренажер, который имитирует езду на велосипеде. Компактные размеры позволяют установить этот агрегат в домашних условиях. В ходе тренировки основная нагрузка приходится на нижнюю часть тела, верхняя – задействуется незначительно.

Плюсы:

- доступная цена;

- простота использования;

- отсутствие избыточной нагрузки на суставы.

Какой бы кардиотернажер вы ни выбрали, главное правильно подобрать программу и нагрузку – только в этом случае приобретение позволит достичь желаемого результата без вреда для здоровья.