Польза кардиотренажеров при похудении - Orbitreki.com.ua

Механизм прост – бег, плавание, прыжки, езда на велосипеде запускают в организме процессы распада жира – разгоняется обмен веществ, расходуются калории. Помимо этого, происходит:
- - укрепление сердечной мышцы, сосудов, связок, мышц ;
- - повышение тонуса организма – умеренные физнагрузки благотворно сказываются на психологическом состоянии человека;
- - укрепление иммунитета.
Регулярно выполняемые кардиотренировки позволят быстро прийти в форму, заметно улучшить настроение и самочувствие.
Чтобы чувствовать себя хорошо, надо трижды в неделю делать зарядку в следующем порядке:
1. Разминка, которая подготовит организм.
2. Непосредственно тренировка на кардиотренажере.
3. Силовые упражнения.
Кардиотренажеры: какие они бывают и зачем нужны
Существует три основных вида кардиотренажеров, рассмотрим отличительные характеристики каждого из них.
Орбитреки
orbitreki.com.ua - тренажеры, совмещающие в себе функции беговой дорожки, велотренажера и степпера еще известны как эллиптические. В ходе занятия вам предстоит переставлять ноги или крутить педали с эллиптической амплитудой. При тренировке на орбитреке задействуются не только мышцы нижней части тела, но и руки, плечи, спина – прорабатываются все зоны, даже те, которые обычно остаются незадействованными при занятиях фитнесом.
Плюсы:
- - простота использования;
- - возможность настройки;
- - минимальная нагрузка на коленные суставы;
- - бесшумность работы.
Беговые дорожки
Бег – естественный вид физической активности. Благодаря специальным приспособлениям, делать это можно не только на улице, но и дома. В ходе занятий на беговой дорожке сжигается большое количество калорий – более 600 ккал в час. Конкурентов по этому параметру среди кардиотренажеров нет.
Плюсы:
- - подходит новичкам и опытным спортсменам;
- - становится полноценной заменой беговым тренировкам на улице;
- - позволяет варьировать нагрузку.
Велотренажеры
Кардиотренажер, который имитирует езду на велосипеде. Компактные размеры позволяют установить этот агрегат в домашних условиях. В ходе тренировки основная нагрузка приходится на нижнюю часть тела, верхняя – задействуется незначительно.
Плюсы:
- - доступная цена;
- - простота использования;
- - отсутствие избыточной нагрузки на суставы.
Какой бы кардиотернажер вы ни выбрали, главное правильно подобрать программу и нагрузку – только в этом случае приобретение позволит достичь желаемого результата без вреда для здоровья.