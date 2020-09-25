«Динамо» - «Гент»: ставки букмекеров на ответный матч ЛЧ

Команда Мирчи Луческу вернулась из Бельгии с положительным результатом. «Динамо», ка ки прогнозировали аналитики букмекерской конторы 1xbet, добилось гостевой победы над соперником со счетом 2:1, тем самым существенно увеличив свои шансы пройти в групповую стадию самого престижного клубного турнира Европы.

Напомним, что в основном розыгрыше Лиги Чемпионов киевский клуб последний раз выступал четыре года. Тогда команду еще тренировал Сергей Ребров, ныне успешно работающий в Венгрии, где он возглавляет «Ференцварош».

До первого поединка между «Гентом» и «Динамо» в Бельгии, эксперты расценивали шансы команды на проход приблизительно равными. На стороне киевского клуба было только минимальное преимущество. Сейчас же ставки на проход «Динамо» принимаются за 1.11, против коэффициента 6.50 в пользу бельгийской команды в букмекерской конторе 1xbet.

Если говорить конкретно про ответный матч соперников в Киеве, то в нем киевляне также идут фаворитом. Вероятность победы хозяев аналитики БК оценивают коэффициентом 2.02, против 3.75 на гостевую победу «Гента». Шансы ничейного исхода встречи котируются в 3.45 в бк 1xbet.

Напомним, что победный результат подобечных Мирчи Луческу в Бельгии обеспечили голы Владислава Супряги и Карлоса Де Пены. В составе «Гента» ответный матч пропустят два украинских футболиста. Роман Яремчук получил травму в первой встрече, а экс-динамовец Роман Безус дисквалифицирован после удаления.

Прежде чем отстоять полученное преимущество, «Бело-синие» проведут матч чемпионата Украины в гостях у «Миная». Этот поединок состоится в субботу, 26 сентября.