Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.35
USD
28.39
RUB
0.36
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
5 октября 20, 11:40
Александр Зинченко не сможет играть в матчах сборной Украины
зеркало Betwinner
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Зинченко, играющий за «Манчестер Сити», прошёл обследование с использованием МРТ

Согласно выводам врачей, защитник получил травму приводящей мышцы. Восстановление займёт три недели. Это значит, что Зинченко не сможет помочь сборной Украины в товарищеском матче с Францией (7 октября) и играх Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Отметим, что шансы украинцев на победу в этих встречах и без того невелики. Например, на выигрыш Украины в матче против сборной Германии букмекерская контора «Бетвиннер» (доступ к её сайту можно получить через зеркало Betwinner) предлагает коэффициент 4.92.

Напомним, что Александр Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. В составе своего нынешнего клуба украинец сыграл 68 матчей. В них он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Начало текущего сезона защитник пропустил по причине травмы. Рыночная стоимость украинца составляет 24 млн евро. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» действителен до лета 2024 года.
Ещё по теме:
Зинченко ушел в отставку
Мелихова возглавила фракцию БЮТ в Киевсовете
Украина выпустит на орбиту телекоммуникационный спутник?
Через 2 года Украина запустит первый спутник связи
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Патент: как защитить объект промышленной собственности?
Лента новостей