Александр Зинченко не сможет играть в матчах сборной Украины

Согласно выводам врачей, защитник получил травму приводящей мышцы. Восстановление займёт три недели. Это значит, что Зинченко не сможет помочь сборной Украины в товарищеском матче с Францией (7 октября) и играх Лиги наций с Германией (10 октября) и Испанией (13 октября).

Отметим, что шансы украинцев на победу в этих встречах и без того невелики. Например, на выигрыш Украины в матче против сборной Германии букмекерская контора «Бетвиннер» (доступ к её сайту можно получить через зеркало Betwinner) предлагает коэффициент 4.92.

Напомним, что Александр Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году. В составе своего нынешнего клуба украинец сыграл 68 матчей. В них он отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

Начало текущего сезона защитник пропустил по причине травмы. Рыночная стоимость украинца составляет 24 млн евро. Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» действителен до лета 2024 года.