Срабатывают при перегреве

Среди большого числа радиокомпонентов для применения на печатных платах и в схемах электроприборов выделяется термореле – общее устройство, которое отвечает за управление напряжением в электроцепи. Главная его особенность от своих «собратьев» заключается в том, что при нагреве до определенного значения температуры, термореле срабатывает на разрыв контакта с целью защиты прочих элементов в схеме.









Температурных значений, при которых термореле срабатывает на разрыв – великое множество. Прежде чем купить термореле, стоит знать, где именно данное термореле будет применяться. Так, например, среди температур для срабатывания можно выделить следующие: 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 140, 150 и максимум 160 градусов по Цельсию. Это самые распространенные величины для срабатывания термореле на разрыв.

Чтобы выбрать такой необходимый вам радиоэлемент также необходимо учитывать с каким номинальным током он работает – наиболее часто распространены два их вида – пять и десять ампер соответственно. Все разновидности термореле, кроме всего прочего, могут работать с напряжением в пределах от 190 и до 250 вольт максимально.

Особенности работы термореле

К основным особенностям работы любого термореле стоит отнести его самовосстановление. Т.е. этот элемент не является одноразового использования. При нагреве до установленной для него температуры, контакт прерывается, однако, как только температура приходит в норму термореле снова подключает напряжение в цепь. Это и отличает термореле от термопредохранителя, который срабатывает лишь единожды и является невосстанавливающимся.

Как и где применить данной радиокомпонент?

Применить и установить термореле необходимо, например, для модифицированного VOX темброблока, коим является регулирующий тембр перегруженного канала. Два регулятора громкости RP7 RP8 отвечают за громкость соответственно чистого и перегруженного каналов и переключаются контактами реле Rel3. Переключатель S4 коммутирует катушки реле Rel1 и Rel3 (переключение каналов) переключатель S5 - катушку Rel2 (режим перегруза).

Сам блок питания обеспечивает подачу напряжения 260В на выходной каскад и у 300В - предыдущие (в первом варианте питания предварительных каскадов составляло около 240В, что ухудшает динамический диапазон чистого звука).





Но схема с реле требует обмотки на 12В на трансформаторе, что не всегда удобно и не всегда удается достичь. Чтобы все же термореле «стало» в данную схему, стоит домотать обмотку на ТОРО с помощью "челнока" таким образом, чтобы по итогу обмотка содержала не менее 100 витков. Лучше для данных целей использовать провод диаметром сечения не менее 0,4 миллиметров.

Кроме того, для установки термореле на любом таймере, можно вывести вывод порта, который руководит светодиодом и применить его для управления другим видом нагрузки через усиливающий транзистор и реле или оптосвязи (есть оптосимисторы, позволяющие управлять нагрузкой с питанием от сети 220В).

Конечно, точность такого таймера невысокая, однако можно попробовать подогнать величину временной задержки в цикле для более точного отчисления времени. Гораздо лучшей точности можно достичь при использовании аппаратных таймеров и прерываний, где также в схеме активно используется такой элемент как термореле.

Как приобрести качественное термореле?

Чтобы вы смогли купить надежный и качественный элемент, стоит обращаться только к проверенным продавцам с хорошими отзывами от покупателей. Обязательно должны предоставляться сертификаты качества и гарантийный срок на обмен или ремонт товара.



