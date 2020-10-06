Патент: как защитить объект промышленной собственности?

В свое время технический прогресс и все те технологии, которые мы сегодня имеем, начались именно с патентов. Томас Эдисон, Генри Форд, братья Люмьер и многие другие – все они были держателями патентов на те или иные передовые изобретения своего времени.

В наше время получение патента позволяет защитить свое изобретение от незаконного использования другими людьми. Так как же получить патент и на что его можно получить?

На что можно получить патент?

Согласно законодательству Украины, патент можно получить на изобретение и полезную модель. До последнего времени патент можно было получить еще и на промышленный образец, но с августа 2020 г. на него выдается свидетельство, поэтому в этой статье мы только кратко о нем вспомним.

Что такое изобретение?

Изобретением может быть продукт (устройство, вещество и т.д.) или процесс в любой из сфер технологии. Продукт или процесс является изобретением, если оно соответствует следующим критериям:

- является новым;

- имеет определенный изобретательский (творческий) уровень;

- может использоваться в промышленности.

Примером изобретения может быть новаторский метод гравировки по металлу.

Что такое полезная модель?

Полезной моделью может быть устройство или процесс в любой сфере технологии. Это «маленькое изобретение», к которому выдвигаются менее серьезные требования, касающиеся изобретательского уровня. То есть, если человек не создал ничего уникального, но смог придумать, как улучшить определенные процессы на конкретном производстве (например, уменьшить ресурсозатраты), результат его интеллектуального труда может защищаться как полезная модель.

Устройство или процесс является полезной моделью, если оно соответствует следующим критериям:

- является новым;

- может использоваться в промышленности.





Что такое промышленный образец?

Промышленным образцом может быть внешний вид изделия или его части, который определяется, в том числе, линиями, контурами, цветом, формой, текстурой и/или материалом изделия и/или его отделкой и т.д. Внешний вид может быть промышленным образцом, если он:

- является новым;

- носит индивидуальный характер.

Примером промышленного образца может быть новаторский дизайн наушников, планшетов, телефонов, одежды, обуви и аксессуаров.

Процедура получения патента

Законодательство устанавливает разные условия и процедуры получения патента на изобретение и полезную модель. В связи с этим, команда ВигоЛекс подготовила короткую таблицу об основных аспектах получения патента.

Критерии Изобретение Полезная модель Патентный поиск Производится в оговоренные с юристами сроки для проверки наличия аналогичных или похожих патентов. Подача заявки Занимает от 10 до 15 дней. После подачи заявки, орган регистрации должен в течение 1-3 дней прислать вам копию поданных материалов с отметкой о принятии документов. Оплата госпошлины Госпошлину необходимо оплатить в течение 3 месяцев с момента получения решения органа регистрации о выдаче патента. После оплаты госпошлины орган регистрации регистрирует ваш патент. Формальная экспертиза Занимает от 2 до 4 месяцев, проверка заявки на соответствие требованиям. Производится в течение 3 ме-сяцев с момента подачи заявки. Квалифицированная экспертиза В среднем, экспертиза занимает около от 2 до 3 лет. Не производится Выдача патента В течение 1-2 месяцев с момента регистрации В течение 1 месяца с момента регистрации

Срок действия патента



20 лет с момента подачи заявки 10 лет с момента подачи заявки







Все сроки, указанные в таблице, кроме сроков действия патента, указаны, исходя из опыта работы команды ВигоЛекс, и в конкретных случаях могут меняться в связи с особенностями регистрируемого патента и действиями органа регистрации.

Зачем мне получать патент?

Этот вопрос является довольно резонным. В качестве примера, команда ВигоЛекс хотела бы привести историю с Поповым и радио: российский изобретатель Попов первым сконструировал радиоприемник и произвел радиопередачу с его помощью, но патент на радиоприемник первым получил итальянский изобретатель Маркони.

В связи с этим, именно Маркони знают во всем мире как изобретателя радио, а Попов, хоть и до конца своей жизни судился с Маркони за право первенства, так и не смог доказать то, что именно он изобрел радиоприемник.

Поэтому команда ВигоЛекс рекомендует вам не откладывать в долгий ящик регистрацию патента, потому что сегодняшний мир конкурентный и завтра ваше изобретение уже может стать авторской собственностью другого человека.