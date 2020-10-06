Какие бывают виды ремонта авто и его составных частей?

Отдельно стоит сказать и про обслуживание, но оно подразумевает замену расходных материалов. Имея опыт можно самостоятельно выполнить эту работу. Что касается серьезного ремонта, к нему относится замена комплектующих в узлах, где требуется опыт работы с профессиональным инструментом. Самыми сложными работами считаются кузовные, к которым относится сварка, рихтовка, покраска и др. Рассмотрим основные виды ремонтных работ.

Замена расходных материалов

Как говорилось выше, данные виды работ относятся к обслуживанию, они подразумевают замену следующих расходных материалов:

моторное и трансмиссионное масло; фильтрующие элементы;



резиновые уплотнители;

ремень ГРМ;

охлаждающая жидкость;

свечи зажигания и др.

Чтобы выполнить замену, не требуется разбирать узлы и устройства, а потому с такой задачей справится каждый владелец авто.

Легкий ремонт

При таком ремонте для замены комплектующих не требуется вмешательства в конструкцию, нужна разборка. Например, замена сайлентблока рычага подвески требует демонтажа самого рычага. Естественно придется и колесо снимать, но все снова собирается в обратной последовательности. Чтобы заменить детали поршневой группы, необходимо демонтировать головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к поршням. Капитальный ремонт двигателя не считается стандартной задачей, так как силовой агрегат необходимо извлечь из автомобиля и разобрать. Легкой процедурой считается замена катализатора, так как не требуется разборка выхлопной системы.

Сложные виды ремонта

При капитальном ремонте двигателя внимание уделяется коленчатому валу, который сам по себе сложный механизм. Меняются детали газораспределительной системы, а также узлы охлаждения. Все это требует много времени и высокой квалификации мастеров. Опыт требуется и при кузовном ремонте, потому что восстановить геометрию кузова или выполнить сварочные работы не просто. Но иногда это дешевле, чем покупка новых запчастей. Например, сварка глушителя, несмотря на дороговизну услуги, обойдется в разы дешевле, чем покупка нового узла. Много сложностей возникает при покраске кузова, так как любое нарушение технологии способствует появлению участков с неравномерно уложенным слоем лакокрасочного материала.

Где выполнить ремонт автомобиля

В Киеве работает сеть автосервисов компании Oiler. В каждом из них можно выполнить комплекс работ, связанных с обслуживанием автомобиля. Благодаря техническому оснащению здесь могут выполнить ремонт машины любой сложности. Чтобы посетить автосервис, необходимо оставить заявку на сайте компании. Простой ремонт и обслуживание выполняются в день обращения. Цены на предлагаемые услуги фиксированные.



