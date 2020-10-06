Турнир Australian Open 2021 пройдёт со зрителями

Тили сообщил, что теннисисты, которые приедут на турнир, обязаны будут в течение двух недель находиться на карантине. Организаторы чемпионата планируют создать специальный пузырь, в котором спортсмены смогут передвигаться от отеля до корта. На трибуны же допустят от 25 до 50% зрителей.

Турнир будет проходить с 18 по 31 января. Своё участие в нём подтвердили прославленные теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс.

Среди женщин Украину на Australian Open 2021 будут представлять Даяна Ястремская и Элина Свитолина. На их победу эксперты БК «Мелбет» предлагают коэффициенты 23.0 и 17.0.