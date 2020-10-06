Электромеханические замки – необходимый атрибут безопасности

Это крайне важно для сохранности имущества, иначе оно в очень скором времени может стать достатком кого-то другого. Причём, что касается особенностей охраны того или иного имущества, человеческий фактор и только лишь он не всегда способен помочь в такой ситуации.

Залогом успеха, то есть сохранности имущества в современном мире, являются, далеко не в последнюю очередь, технические средства и электромеханические замки, подробнее о которых можно почитать на странице https://control.ua/furnitura/elektrozamki/elektromehanicheskie-zamki/, являются своего рода обязательным атрибутом при создании общей системы безопасности того или иного объекта.





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Что обычно входит в комплексную систему охраны?

В зависимости от типа охраняемого объекта, система охраны может иметь самые различные комплектующие, а самый большой их перечень устанавливают на складах с ценными товарами. Обычно для таких систем покупают:

- контроль доступа на объект для сотрудников компании (это может быть, как простая электронная система пропусков, так и турникеты);

- видеонаблюдение, причём как наружное, так и внутреннее с возможностью записи видео на сервер, для полного контроля за тем, что происходит на объекте;

- охранные сигнализации, в том числе оборудованные инфракрасными датчиками, чтобы выявлять движение даже в полной темноте и автоматически включать системы освещения;

- системы бесперебойного электроснабжения, ведь оно необходимо для работы всех остальных охранных систем;

- компьютерную технику для управления всеми элементами охранной системы.





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