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9 октября 20, 21:20
Де Брюйне может продлить контракт с Манчестер Сити до 2025 г
Де Брюйне
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Стороны обсуждают заключение нового договора, который рассчитан на пять лет.

Британские СМИ сообщают, что бельгиец готов принять предложение своего клуба. По новому контракту полузащитнику будут платить больше 300 000 фунтов в неделю.

На данный момент договорённость между сторонами ещё не достигнута. 

Напомним, что футболист перешёл в команду в 2015 году. Нынешний контракт 29-летнего Де Брюйне с английским клубом действителен до 2023 года.

Бельгийский полузащитник может провести свой следующий матч за «Манчестер Сити» 17 октября. «Горожане» сыграют с «Арсеналом». Эксперты БК «Бетсити» считают, что фаворитом в этом противостоянии является команда Де Брюйне. Коэффициент на её победу — 1,42.
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