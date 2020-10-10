Де Брюйне может продлить контракт с Манчестер Сити до 2025 г

Британские СМИ сообщают, что бельгиец готов принять предложение своего клуба. По новому контракту полузащитнику будут платить больше 300 000 фунтов в неделю.

На данный момент договорённость между сторонами ещё не достигнута.

Напомним, что футболист перешёл в команду в 2015 году. Нынешний контракт 29-летнего Де Брюйне с английским клубом действителен до 2023 года.

Бельгийский полузащитник может провести свой следующий матч за «Манчестер Сити» 17 октября. «Горожане» сыграют с «Арсеналом». Эксперты БК «Бетсити» считают, что фаворитом в этом противостоянии является команда Де Брюйне. Коэффициент на её победу — 1,42.