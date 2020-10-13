ПЦР тест на коронавирус важен при выявлении первых симптомов

Возможно это связано с тем, что людей более массово начали тестировать на наличие коронавируса, но, тем не менее ситуация довольно сложная и опасная. В особенности для тех людей, которые попадают в так называемую «группу риска». Главным залогом успешного лечения от коронавируса, является своевременное выявление наличия болезни. Для таких целей в медицинских клиниках при первых же симптомах, схожих с симптомами заболевания коронавирусом или же при контакте с больными, проводят ПЦР тест на коронавирус, результаты которого будут известны всего через 5 часов после взятия мазка из ротоглотки, а достоверность на высоте.

Стоит заметить, что многие клиники предлагают сделать так называемый экспресс тест на COVID 19, но преимущества такого теста заключаются лишь в скорости проведения, в тот момент, когда ПЦР тест на коронавирус имеет большую точность, ведь предметом его исследований является наличие вируса, а не наличие антител к коронавирусу. К тому же экспресс тестирование не даст никаких результатов на ранних стадиях заражения. Первые 5-6 дней после заражения экспресс тест, скорее всего, будет давать негативный результат, и точно поставить диагноз с его помощью нельзя.

Тесты на коронавирус важны для тех, кто не хочет сидеть на самоизоляции

Массовое тестирование на COVID 19 связано с тем, что согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины, граждане, которые прибыли из-за границы, должны проходить санитарный осмотр и при выявлении симптомов или же контакте с заболевшими, проходить и экспресс тест. Также, что касается украинцев, которые приехали из стран так называемой «красной зоны» карантинных ограничений, для них обязательной является и 14-дневная самоизоляция. Исключение как раз и составляют те люди, которые самостоятельно пройдут ПЦР тест на коронавирус, который окажется негативным.

Тем не менее, многие люди, которые и не выезжали в другие страны, проходят такие обследования в собственных целях, чтобы не дать шанса опасной болезни нанести вред организму. Это может быть актуально, как при контактах с людьми, которые получили положительные результаты анализов на коронавирус, так и при общем ухудшении самочувствия и появления симптоматики.