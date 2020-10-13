«Лейкерс» стали чемпионами НБА, повторив рекорд «Бостона»

Последний раз «Лейкерс» играли в финале НБА в 2010 году. Тогда лидером клуба был Коби Брайант, который погиб в январе 2020-го.

Победой в шестом матче команда из Лос-Анджелеса обязана Леброну Джеймсу: прославленный форвард сделал трипл-дабл (28 очков, 14 подборов и 10 передач). Его единогласно признали MVP финала. Чемпионство стало для него четвёртым.

«Майами» сыграл в финале впервые с 2014 года. Тогда лидером команды был тот же Леброн.

Для «Лейкерс» это чемпионство стало 17-м. По этому показателю они сравнялись с «Бостон Селтикс». Ни одна команды НБА не смогла стать чемпионами такое количество раз.

Стоит добавить, что победа «Лейкерс» в этом матче не стала сюрпризом: эксперты считали их фаворитами противостояния. Так, БК Betcity предлагала на их победу в первой половине и во всей игре коэффициент 1,95.



