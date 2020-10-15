Месси - второй в списке игроков, сильно подешевевших за год

Ранее уже стало известно, что возглавляет список полузащитник «Реала» Эден Азар, стоимость которого сократилась в два раза: со 120 до 60 млн евро.

Серебро рейтинга присудили форварду «Барселоны» Лионелю Месси. Его цена снизилась со 140 до 100 млн евро.

На третьем месте находится одноклубник аргентинца Антуан Гризманн. Он подешевел со 120 до 80 млн евро.

Игра «Реала» и «Барселоны», в которой на поле, возможно, появятся все три футболиста, состоится 24 октября. Букмекерская контора «Лига Ставок» (приложение Ligastavok доступно по ссылке) предлагает коэффициент 2,36 на победу «сине-гранатовых» и 2,95 — на выигрыш «сливочных».



