Ремонт ходовой: как не допустить роковую ошибку

Чем рискуем

Не стоит относиться к этим подшипникам, рулевым тягам и сайлентблокам пренебрежительно. От их слаженной работы зависит жизнь и здоровье. Всех, кто находится в автомобиле. По количеству ДТП на душу населения наша страна не сильно уступает ЕС. Хотя автомобилей у нас на порядок меньше.

Причина банальна. Дороги плохие, ходовая часть быстрее выходит из строя. Далеко не каждый водитель может позволить себе регулярную диагностику и техническое обслуживание. Хотя следовало бы найти на это средства. Поэтому причина примерно 40% аварий − техническая неисправность автомобиля. И до 85% этих неисправностей приходится именно на ходовую часть.

Мастер

Вроде бы, ходовая − это не электроника, управляющая впрыском топлива. Что там сложного? Так думает едва ли не каждый второй водитель. И ищет какого-нибудь Кулибина из соседского гаража. Чтобы заменил амортизатор, посмотрел подшипник или поискал причину странных звуков, исходящих откуда-то из рулевой.

Неправильный подход. Начнем с того, что едва ли не после любого ремонта ходовой нужно регулировать развал/схождение колес. Поэтому нет никакого смысла обращаться на автосервис или к частному мастеру, у которого нет соответствующего оборудования.

Да и сам ремонт ходовой − нетривиальное занятие. Современные автомобили рассчитаны примерно на пять лет эксплуатации. Сейчас никто из автопроизводителей не стремится сделать машину, способную служить верой и правдой на протяжении десятилетий. Поэтому ходовая стала такой "нежной". И сложной. Чтобы ее ремонтировать, нужно, как минимум, располагать сложным измерительным оборудованием и руководствами, полученными от автопроизводителей.

Запчасти

Не важно, берете вы дорогие детали или дешевые, главное, всегда придерживаться одного принципа. Все запчасти в ходовой − это расходные материалы. Просто дешевые изнашиваются быстрее, а дорогие − медленнее. Если совместить их в одной системе, будет плохо. Нарушится баланс. Одна деталь уже будет рассыпаться, а вторая − еще держаться. Вы можете и не заметить неисправность.

Определитесь по возможности, какие детали вы будете покупать. И всегда берите продукцию одного производителя. Так даже удобнее − будете примерно представлять, когда пора уже ехать на СТО.

Регулярность

Диагностический осмотр ходовой на СТО один раз в полгода, но не реже, чем каждые 10 000 пройденных километров − обязательное условие. И неважно, управляете вы недорогим Опелем или шикарным Мерседесом. Ходовая изнашивается в любом автомобиле.

Тем более, что на всех приличных автосервисах диагностику делают бесплатно. Если вы у них регулярно ремонтируетесь. Не поленитесь заехать на подъемник лишний раз. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни других участников дорожного движения.



