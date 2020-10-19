Роналду не попал в сборную самых дорогих футболистов мира

Удивительно, но Криштиану Роналду и Лионель Месси в неё не попали.

Как сообщает Metaratings, суммарная стоимость 11 самых дорогостоящих футболистов составляет 1,19 млрд евро. Больше всех стоит нападающий ПСЖ Киллиан Мбаппе.

Самым дорогим голкипером является Ян Облак (90 млн евро).

Линию обороны составили Альфонсо Дэвис (80 млн евро), Виргил Ван Дейк (80 млн евро), Маттейс Де Лигт (70 млн евро), Трент Александер-Арнольд (110 млн евро).

Самыми дорогими полузащитниками стали Йосуа Киммих (85 млн евро), Кевин Де Брюйне (120 млн евро), Садио Мане (120 млн евро) и Рахим Стерлинг (128 млн евро).

Пару форвардов в этой сборной составляют одноклубники Неймар (128 млн евро) и Киллиан Мбаппе (180 млн евро).

В списке представлены все 5 лучших футбольных лиг, но лидером по количеству футболистов в сборной стала АПЛ.

Трансферная стоимость Криштиану Роналду сейчас составляет 60 млн евро, Лионеля Месси — 100 млн евро.



