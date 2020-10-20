Аппарат прессотерапии: расслабиться и получать удовольствие

«Лежишь себе и кайфуешь» – именно такими словами часто описывают клиентки свои ощущения от процедуры пневмокомпрессионного массажа. Самая легкая и комфортная процедура – никаких покалываний микротоков, никаких болезненных антицеллюлитных ощущений вакуума, никакого звона ультразвука. Аппарат прессотерапии – настоящее удовольствие с огромной пользой для здоровья.

Легкие ножки: что делает устройство

С возрастом все мы периодически сталкиваемся с чувством усталости. Тяжелые ноги, отечность – эти ощущения хорошо знакомы представительницам прекрасной половины человечества. Отечностью страдают не только женщины – у мужчин она тоже бывает, но эти «неподъемные» ощущения во время беременности испытала, наверное, каждая, или почти каждая, женщина. И не только беременности – чем старше мы становимся, тем сложнее нашему организму справляться со всеми видами нагрузок, которыми мы его ежедневно подвергаем.

Лишний вес, загрязненный воздух, стрессы, депрессии, недосыпания, злоупотребление тяжелой пищей, малоподвижный образ жизни – список причин можно продолжать. В 20 лет организм восстанавливается быстро и без проблем – но после 30-35 почему-то ночного сна уже бывает недостаточно, ему нужна маленькая помощь. Аппарат прессотерапии – именно такая «скорая помощь».

Полноценный курс таких процедур – легкий, безболезненный, комфортный, приятный, безопасный и очень эффективный способ позаботиться о своем организме. Еще больше его действие усиливается при применении специальных средств – например, дренажных обертываний. Нанести на кожу, плотно под пленку – и можно сразу в костюм, если это не противоречит протоколам процедур. В частности, как показывает практика – специальные осмо-гели, выводящие из организма лишнюю жидкость и нуждающиеся в теплом обертывании, очень хорошо работают во время аппаратной процедуры пневматического массажа.

Прессотерапия: виды аппаратов

Современный рынок профессионального оборудования Украины предлагает большой выбор косметологической техники для работы по телу. Вариантов несколько – стационарный для салона, массажного кабинета или клиники, профессиональный портативный, комбайны с несколькими функциями.

Компания «Бьюти Сервис Украина» работает на бьюти-рынке уже 15 лет, являясь компанией-лидером по ассортименту продукции и ее экономической доступности. Косметологическое оборудование должно быстро окупаться и начать приносить прибыль, особенно актуально это по отношению к аппарату прессотерапии – одной из самых стабильных и топовых продаваемых позиций в общем ассортименте косметологического оборудования.

Устройство для салонов красоты, медицинских центров и клиник – это стационарный блок на 4-х колесиках для быстрого и легкого перемещения, костюм и специальное одеяло. Все настройки выведены на переднюю панель, интуитивно понятны и просты. Портативный профессиональный прибор 9102 – настоящая находка для частных мастеров, небольших уютных студий и кабинетов. Ее несомненное преимущество – возможность самостоятельного пользования. Стационарный аппарат прессотерапии имеет плотный костюм – и, облачившись в него как в скафандр, весьма затруднительно будет самому выставлять параметры и включать устройство. Тут явно нужен помощник.

В противовес ему маленький прибор имеет раздельные секции – сапоги, пояс и руки подключаются автономно. Главное – удобно расположиться, чтобы положение тела не мешало свободному току лимфы. Его можно использовать дома, в салоне и даже взять с собой на дачу – благодаря компактным размерам он не занимает много места.

Комбайны совмещают 2-3 функции – помимо прессотерапии, аппарат может иметь опции термоодеяла и электростимуляции. Такой вариант больше подойдет для салонов, специализирующихся на оказании комплексных услуг по уходу за телом.

Вся техника сопровождается пакетом разрешительной документации, гарантией и инструкцией.

Пневматический массаж: процедура на все случаи жизни

Аппарат прессотерапии, вне зависимости от вида и модели, имеет еще одно несомненное преимущество – нулевую себестоимость процедур. Для проведения сеанса не нужны никакие дополнительные средства – только хлопковый или одноразовый костюм. Выбор расходников – индивидуальное решение каждого мастера. Учитывая, что покупательская способность населения Украины неуклонно снижается, такие процедуры выгодно отличаются на фоне дорогостоящих, выигрывая экономической привлекательностью. По этой же причине его легко можно применять в системе бонусов и подарков для клиентов – особенно постоянных.

Аппарат прессотерапии может использоваться в любой системе ухода за лицом – так он еще и экономит драгоценное рабочее время мастера. Пожалуй, только ручной массаж, проведенный в условиях релакса – под свечи, соответствующую музыку, приглушенный свет и отсутствие любых посторонних звуков, с трудом впишется в его техническое «дыхание». И им же оптимально закончить рабочий день для самого косметолога.