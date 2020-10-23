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23 октября 20, 14:21
Как выбрать компрессор системы кондиционирования спецтехники
компрессор
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Как правильно выбрать компрессор для кондиционирования спецтехники ✅ Особенности выбора компрессора системы кондиционирования спецтехники.

Кондиционер в машине — это незаменимая спецтехника, которая создает комфортную температуру в салоне для водителя и его пассажиров. Работа устройства, на первый взгляд, незаметна: в автомобиле рука водителя привычно машинально тянется к включению климатической системы. Но все меняется, когда кондиционер выходит из строя. Комфорт уходит, и все, кто находятся в машине, чувствуют на себя каждый градус окружающей среды. 

Что могло сломаться, есть ли шанс обойтись покупкой запчастей для спецтехники или придется заказывать новую сплит-систему, а также почему компрессор является самым важный механизмом в кондиционере — разбираемся вместе.

Чаще всего главной причиной выхода кондиционера из строя является поломка компрессора. Но перед тем, как позаботиться его заменой или ремонте нужно понять, какой тип детали был установлен в машине.

Виды компрессоров

По принципу работы модель компрессора может быть:

- электрической. Примечательна тем, что может работать при выключенном движке автомобиля;

- механической (постоянного/непостоянного вращения). Работает только с включенным двигателем. Отметим, что использование системы постоянного вращения энергозатратно — из-за прямого сообщения с коленвалом закачка хладагента останавливается только с выключением мотора. В системе непостоянного вращения этот минус был нивелирован и компрессор работает только при включенном кондиционере;

- комбинированной. Работу осуществляет по системе “start-stop”, по желанию водителя.

Конструкция компрессоров также позволяет разделить их на следующие виды:

- поршневые. Простая круговая конструкция, состоящая из одного или нескольких (до 10) поршней, приводимых в работу специальным вращающимся диском;

- роторно-лопастные. Движения ротора и лопастей меняет объемы секторов, куда поступает фреон. Попадая во внутреннюю систему конденсатора хладагент сжимается и через спецотверстия распространяется по ней дальше.

- спиральные. В основе конструкции 2 спирали из металла, вставленные одна в другую. Причем, если первая спираль полностью неподвижна, то вторая находится во вращении. Благодаря этому создаются специальные зоны в большом количестве и с уменьшающимися объемами, где хладагент разрежается и поступает в систему.

Как понять, что компрессор неисправен и как часто нужно его менять?

Для того, чтобы оценить степень износа кондиционера и его отдельных частей, нужно выполнить простые действия:

- включите сплит-систему. Она должна работать, и в салон автомобиля холодный воздух должен поступать практически моментально;

- обратите внимание, издает ли кондиционер шум. Если да — это говорит о том, что некоторые детали (в частности металлические) в его конструкции износились;

- при включении кондиционера в салоне появляется запах горелой пластмассы.
Если кондиционер не отвечает этим простым моментам работы, не надо мешкать, а лучше всего обратиться на СТО и провести техосмотр. 

Отметим, что заменить детали компрессора не стоит больших денег, но, если не уделять проблеме должное внимание, замена может понадобиться всей сплит-системе. И почаще включайте климатический контроль. Компрессор не любит простоя, а его смазка не должна находиться в маслопроводе долгое времени.
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