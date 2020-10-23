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23 октября 20, 23:06
Оглашена дата жеребьёвки отбора ЧМ-2022 в зоне Европы
ЧМ-2022
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Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022 для европейских команд состоится 7 декабря

Об этом ФИФА сообщила на официальном сайте.

Церемония будет проведена в швейцарском Цюрихе. Своих соперников узнают 55 сборных, которые находятся под юрисдикцией УЕФА.

Сообщается, что формат церемонии будет изменён. На жеребьёвке будут присутствовать представители национальных команд, а также приглашённые гости, но из-за пандемии COVID-19 мероприятие пройдёт онлайн. 

Напомним, что матч-открытие Мундиаля состоится 21 ноября 2022 года в городе Эль-Хаур, на стадионе «Аль Бейт». Фаворитами турнира букмекеры считают сборную Бразилии. На её победу БК «1xБЕТ» (приложение 1xbet скачать на Андроид можно по ссылке) предлагает коэффициент 6,45.
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