«Реал Мадрид» одолел «Барселону» в «Эль-Класико»

Счёт соперники открыли уже на пятой минуте. Забил игрок мадридского клуба Федерико Вальверде, но уже через три минуты Ансу Фати сравнял шансы команд на победу. На 63-й минуте забил с пенальти Серхио Рамос. Точку в этом матче поставил Лука Модрич, отправив мяч в ворота соперника на 90-й минуте. Итогом стала победа «Реала» со счётом 1:3.

По победам в «Эль-Класико» «сливочные» также вырвались вперёд. На счету «Барселоны» за всю историю противостояния 96 побед, а в активе «Реала» — 97.

На данный момент мадридская команда, набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы же опустились на 12 строчку с 7 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.am/