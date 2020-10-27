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26 октября 20, 19:30
«Реал Мадрид» одолел «Барселону» в «Эль-Класико»
bookmaker-ratings.am
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«Барселона» на домашнем стадионе проиграла «Реалу» в матче седьмого тура Ла Лиги (1:3)

Счёт соперники открыли уже на пятой минуте. Забил игрок мадридского клуба Федерико Вальверде, но уже через три минуты Ансу Фати сравнял шансы команд на победу. На 63-й минуте забил с пенальти Серхио Рамос. Точку в этом матче поставил Лука Модрич, отправив мяч в ворота соперника на 90-й минуте. Итогом стала победа «Реала» со счётом 1:3.

По победам в «Эль-Класико» «сливочные» также вырвались вперёд. На счету «Барселоны» за всю историю противостояния 96 побед, а в активе «Реала» — 97.

На данный момент мадридская команда, набрав 13 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. Каталонцы же опустились на 12 строчку с 7 баллами.

Источник: https://bookmaker-ratings.am/
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