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28 октября 20, 22:15
Мирча Луческу поделился своим мнением о «Ференцвароше»
Мирча Луческу
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу считает, что в венгерском клубе собрались сильные игроки.

 «Руководство “Ференцвароша” правильно потратило деньги, взяли хороших, профессиональных игроков из разных стран, тем самым создав очень боеспособный коллектив. В составе “Ференцвароша” не так много венгерских игроков, а в основном иностранцы очень хорошего уровня и с большим опытом», — цитирует 75-летнего специалиста официальный сайт «Динамо».

Встреча венгерского «Ференцвароша» и киевского «Динамо» состоится в среду, 28 октября, в Венгрии.

Обе команды в настоящий момент являются лидерами чемпионатов своих стран. «Ференцварош», набравший 16 очков, занимает первое место в турнирной таблицы чемпионата Венгрии. А «Динамо» с 17 баллами находится на верхней строчке в УПЛ.

Источник: https://metaratings.by/
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