Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.17
USD
28.11
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Статьи
10 ноября 20, 11:09
Купить готовые шторы для квартиры проще всего
готовые шторы в Украине
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В дизайне совершенно любого интерьера должны идеально между собой гармонировать совершенно все его элементы, и поэтому к выбору каждой части интерьера нужно подходить максимально тщательно. Это относится как к ремонту в помещении, то есть к оформлению стен, пола и потолка, так и к предметам, находящимся в интерьере

Отдельного внимание стоят окна, поскольку они являются ещё и функциональным элементом в любом помещении, так как они пропускают в помещение солнечный свет, который в некоторых моментах может быть полезен, а в некоторых наоборот. Поэтому, чтобы регулировать количество попадающего в помещение солнечного света лучше всего купить готовые шторы в Украине, которые не только украсят интерьер, но и будут выполнять своё непосредственное назначение. Главное в данном случае правильно подобрать шторы, ведь для различных комнат, они могут существенно отличаться, а иногда более целесообразно и вовсе установить жалюзи или роллеты.


Как правильно выбирать готовые шторы?

Тем людям, которые решили воспользоваться услугами дизайнера интерьеров для подбора всех элементов в комнате, вряд ли стоит волноваться о правильном подборе штор, но, а что касается тех людей, которые оформляют помещение самостоятельно нужно знать главные моменты в этом нелёгком деле.


Основные моменты выбора штор заключаются в:

- параметрах штор, что касается процента пропускания солнечного света (в спальню лучше выбирать более «глухие» шторы, чтобы даже солнечным днём можно было поспать);

- фасоне штор (ведь для зала, спальни или кухни производители изготавливают совершенно разные шторы, а в готовом варианте изменить их фасон будет невозможно);

- высоте штор (так как высота потолка, как соответственно и окон в различных домах также разная);

- цветовом решении (обычно для спальни выбирают более тёмные тона, в то время, когда в гостиной в современных реалиях принято использовать светлые).


Такие особенности довольно субъективны и на самом-то деле может быть намного больше самых различных параметров, но первое, о чём нужно сообщить менеджеру магазина, в котором будут приобретаться готовые шторы, так это в какую комнату они нужны, а также какова высота потолка и окна в этой комнате. На сайте oboi.com.ua помогут Вам сделать правильный выбор. Лишь после этого покупателю будет предоставлен соответствующий каталог в котором ошибиться будет трудно. В ином случае, вполне вероятно может возникнуть ошибочное желание купить в гостиную шторы, предназначенные для спальни, а это по итогу будет максимально неуместно. 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Купить дрон – отличная идея для захватывающего досуга
Лента новостей